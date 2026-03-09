Slušaj vest

Tokom radova na izgradnji kanalizacione mreže u Ulici Cvetanova ćuprija, od 10. do 25. marta doći će do promena u radu linija javnog prevoza, saopšteno je iz Sekretarijata za javni prevoz.

Radovi u Fazi 8 se i dalje izvode na kolovozu Ulice Cvetanova ćuprija, na delu od zone raskrsnice sa Ulicom česmica do zone raskrsnice sa Ulicom Ladno brdo, gledano u smeru ka Kumodražu.

Tokom radova doći će do zatvaranja predmetne deonice za saobraćaj, pri čemu će vozila sa linije 20 i dalje saobraćati na skraćenoj trasi od okretnice „Mirijevo 3” do okretnice „Medaković 3”, dok će vozila sa linije 312 i dalje saobraćati u postojećem režimu Ulicom Stari vinogradi.

Kurir.rs/Beograd.rs

