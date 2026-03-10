DANAS BEZ STRUJE U BEOGRADU: Strogi centar grada i delovi još 8 opština
Spisak isključenja struje
Savski venac
09:00 - 12:00 Sarajevska 16.
Stari grad
08:30 - 13:00 KONDINA: 2,1-3, KOSOVSKA: 16-18,28-30,9-19,31, MAJKE JEVROSIME: 40-44,41-43,
Zvezdara
09:00 - 14:00 NOVICE CEROVIĆA: 4-18A,1-11A, VOJ SIME POPOVIĆA: 9-11A,
Palilula
09:00 - 14:00 HOZE MARTIA: 23,
Voždovac
08:30 - 14:00 DARVINOVA: 2-6,1-5, PETRA DOBROVIĆA: 2-6,1-3A, SUŠAČKA: 2-8,1-11, TOME ROSANDIĆA: 2-44,1-25, ZAPLANjSKA: 32,36,42-56A,
Novi Beograd
08:30 - 16:00 AUTOPUT BG-ŠID: 21-33,41-45,49-51,59,69A,73-73a,
08:00 - 18:00 OMLADINSKIH BRIGADA: 212B-214A,87-93,
Zemun
09:00 - 11:00 BATAJNIČKI DRUM: 23,
08:00 - 14:00 EMILIJE JAKŠIĆ: 25-41,
10:00 - 17:00 VOJNI PUT 1 : 24-26A,32-44,50-110,116-118,124-142,148-158,164-174,196A-198,25-27A,35-41,49-111,115-119,127-133A,137-143,147-157,163-175,197-199, VOJNI PUT 2 : 26-30,36,46-60,72-76,86-90,98-100A,138a,27-31,47-61,73-75,85-89,93,97,
Grocka
09:30 - 12:30 Naselje KALUĐERICA: GROBLjANSKA 1 LEVI PRILAZ: 24Nj, Naselje LEŠTANE: DOCE MARKOVIĆA: 2-14,1-17A, GROBLjANSKA: 18-30,7-13, ISIDORA BOGDANOVIĆA: 2,16,20,26-28E,32,1-3A,7-11,15-25, KOSMAJSKA: 2-8,12-18A,22,30-32,38,1-3,9-27,39, KRUŽNI PUT: BB,2-6E,10-16A,20D-30,132,138A,142,168,176,180,214,1A-7,11-15B,19-19A,23A,177-179, MARŠALA TITA: 92-130,136-152,158-170,176-234,119-129,145A,149-173,185-215,229-231,235-237, TRIFUNA PEŠIĆA: 6-24B,28-38A,7A-9,13-27C,31, ŽIVKA KAZANDžIĆA: 8-10,14-18,22-44,11B-23A,31-39,
Surčin
08:30 - 16:00 Naselje SURČIN: FEDERIKA FELINIJA: 4,8A-8E,19-21, SVETOG SAVE: 2,1A-11,19, VASILIJA OSTROŠKOG: 2,6,
