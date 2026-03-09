Slušaj vest

Putevi Srbije najavili su od večeras u 22.00 do sutra u 5.00 radove na moto-putu M 11 u Beogradu, od petlje Ikarbus do petlje Centar Sava u smeru ka Dobanovcima, na mostovima Tošin bunar, vijadukt i most kod „Zmaja“, kao i mašinsko čišćenje ivičnih traka.

U saopštenju piše i da će se raditi u zaustavnoj i preticajnoj saobraćajnoj traci, dok će se saobraćaj odvijati voznom saobraćajnom trakom.