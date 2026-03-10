Ekipe Hitne pomoći su tokom noći intervenisale ukupno 115 puta, od čega je 11 intervencija bilo na javnim mestima
hitna pomoć
NOĆ BEZ SAOBRAĆAJKI: Ali mnogo intervencija na javnim mestima, mučna noć za hronične bolesnike
Slušaj vest
Protekle noći u Beogradu se nije dogodila nijedna saobraćajna nezgoda, rečeno je u Hitnoj pomoći.
Ekipe Hitne pomoći su tokom noći intervenisale ukupno 115 puta, od čega je 11 intervencija bilo na javnim mestima.
Za pomoć su se najčešće javljali hronični bolesnici.
Kurir.rs/Beta
Reaguj
Komentariši