Protekle noći u Beogradu se nije dogodila nijedna saobraćajna nezgoda, rečeno je u Hitnoj pomoći.

Ekipe Hitne pomoći su tokom noći intervenisale ukupno 115 puta, od čega je 11 intervencija bilo na javnim mestima.

Za pomoć su se najčešće javljali hronični bolesnici.

Kurir.rs/Beta

