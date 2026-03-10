Slušaj vest

Vrtić "Hajdi" u beogradskom naselju Miljakovac treći put je na meti vandala!

Zaposleni u ovoj ustanovi po dolasku na posao juče su zatekli uništen inventar. Lopovi su ukrali igračke, belu tehniku, zvučnike... Međutim, to nije sve, provalnici su po dečijim fotografijama na ormarićima crtali genitalije.

Ovo je dodatno uznemirilo roditelje.

- Radostan dan kao i svaki dan kada se dolazi u vrtić koje je mesto dečije igre i pesme, pretvorio se u scenu iz horor filma. Zatekli smo policiju ispred vrtića. Deca su bila uplašena, kao i mi roditelji koji nismo smeli da pokažemo emocije pred njima - rekao je za Kurir zabrinuti otac.

vrtić Hajdi Miljakovac
Provalnici crtali po dečijim ormarićima genitalije Foto: Kurir

Vrtić je, kako navodi, bio mesto nečije nakaradne “igre”.

- Slika i prizor su bili strašni. Polomljeni televizori, crteži genitalija po zidovima, unakaženim slikama dečice i roditelja na ormarićima, poređanih na podu oslikavajući isto. Ukraden inventar, od igrački do laptopova i zvučnika koji služe za zabavu. Ispreturanim rančevima i pobacanim patofnicama - ispričao je on.

