Sa početkom građevinske sezone sanirane su posledice hladnog vremena i snežnih padavina na kolovozima, i to u ulicama Carice Jelene, Kralja Radoslava, Vojvođanskih brigada, Braće Radišić, Braće Smiljanić, Kralja Mihaila Zetskog, Braće Savić i Bojčinskoj.Takođe, radilo se i na saniranju udarnih rupa i ulegnuća u ulicama Marije Bursać, Milana Uzelca, Jovana Stojsavljevića, Ratarski put, Petra Jovovića, Cara Dušana, Emilije Jakšić, Lazara Mamuzića, Filipa Višnjića, kao i u Vrtlarskoj, Geteovoj, Novogradskoj, Gornjogradskoj, Tošinom bunaru, Skopljanskoj, Banatskoj, Gundilićevoj i Bežanijskoj.