SANIRANE UDARNE RUPE U ZEMUNU: Radovi obuhvatili veliki broj ulica u zemunskim naseljima
Na inicijativu Gradske opštine Zemun ekipe ”Beograd puta” prethodnih dana radile su na sanaciji ulica u zemunskim naseljima.
Sa početkom građevinske sezone sanirane su posledice hladnog vremena i snežnih padavina na kolovozima, i to u ulicama Carice Jelene, Kralja Radoslava, Vojvođanskih brigada, Braće Radišić, Braće Smiljanić, Kralja Mihaila Zetskog, Braće Savić i Bojčinskoj.Takođe, radilo se i na saniranju udarnih rupa i ulegnuća u ulicama Marije Bursać, Milana Uzelca, Jovana Stojsavljevića, Ratarski put, Petra Jovovića, Cara Dušana, Emilije Jakšić, Lazara Mamuzića, Filipa Višnjića, kao i u Vrtlarskoj, Geteovoj, Novogradskoj, Gornjogradskoj, Tošinom bunaru, Skopljanskoj, Banatskoj, Gundilićevoj i Bežanijskoj.
Nadležni iz Gradske opštine Zemun nastaviće sa obilaskom terena i identifikacijom oštećenih saobraćajnica, udarnih rupa i ulegnuća, kako bi po istom principu na drugim lokacijama zaposleni u JKP ”Beograd put” što pre izašli na teren i izveli radove.
Kurir.rs/Zemunske vesti