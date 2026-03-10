Slušaj vest

Veliki požar izbio je danas u blizini okretnice autobusa 706 u Batajnici, nedaleko od pumpe Knez Petrol.

Kako javljaju građani, vidi se veliki plamen i gust dim koji se širi ovim delom naselja. Prema prvim informacijama, sumnja se da gori deponija, ali za sada nije poznatoviše detalja.

Na lice mesta upućen je veći broj vatrogasnih ekipa, a prema navodima očevidaca, na terenu su i policija i ekipa Hitne pomoći. Za sada nema zvaničnih informacija o uzroku požara niti o eventualno povređenima.