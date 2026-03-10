Slušaj vest

Veliki požar izbio je danas u blizini okretnice autobusa 706 u Batajnici, nedaleko od pumpe Knez Petrol.

Kako javljaju građani, vidi se veliki plamen i gust dim koji se širi ovim delom naselja. Prema prvim informacijama, sumnja se da gori deponija, ali za sada nije poznatoviše detalja.

Na lice mesta upućen je veći broj vatrogasnih ekipa, a prema navodima očevidaca, na terenu su i policija i ekipa Hitne pomoći. Za sada nema zvaničnih informacija o uzroku požara niti o eventualno povređenima.

Kurir.rs/Batajnica info

Ne propustiteHronikaGORŠTAK SA ZLATARA NASTRADAO KRČEĆI IMANJE: Meštani sela nemi od tuge, smrt komšije (73) ih potresla!
2.jpg
HronikaPOŽAR KOD STADIONA VOJVODINE U NOVOM SADU Buktinja kod severne tribine, više vatrogasnih ekipa na terenu: Evo šta se zapalilo! (VIDEO)
Screenshot 2026-03-09 205452.jpg
HronikaMUŠKARAC (73) STRADAO U POŽARU KOD PRIJEPOLJA: Pokušavao da ugasi vatru na njegovom imanju, nije mu bilo spasa
hitna01-news1-damir-dervisagic-copy.jpg
SrbijaIZBIO POŽAR U KRAGUJEVCU: Vatra progutala napušteni objekat, 12 vatrogasaca sa 4 vozila stiglo na lice mesta (FOTO)
IMG-832408b1ff4f570caa9b24201f5e1b14-V.jpg