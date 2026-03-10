Slušaj vest

Tokom izvođenja radova na redovnom održavanju u Ulici Bahtijara Vagabzade, na delu između zona raskrsnica sa Borskom i Baštovanskom ulicom, doći će do promena u radu linija javnog prevoza, saopštavaju iz Sekretarijata za javni prevoz.

Radovi podrazumevaju zatvaranje za saobraćaj Ulice Bahtijara Vagabzade (pun profil) od 11. do 13. marta do 6 časova.

Vozila javnog prevoza saobraćaće na sledećim trasama:

Linija 42:

– u smeru ka Petlovom brdu: Ljutice Bogdana – Teodora Drajzera – Topčiderska – Bulevar patrijarha Pavla – Pere Velimirovića – Borska i dalje na redovnoj trasi;

– u smeru ka Trgu Slavija: Bulevar patrijarha Pavla – Teodora Drajzera – Ljutice Bogdana i dalje na redovnoj trasi;

Linija 47 saobraćaće pored Ortopedske bolnice:

– u smeru ka Resniku: Crnotravska – Raška – Mihaila Avramovića – Bulevar kneza Aleksandra Karađorđevića – Teodora Drajzera – Topčiderska – Bulevar patrijarha Pavla – Pere Velimirovića – Borska i dalje na redovnoj trasi;

– u smeru ka Trgu Slavija: Borska – Pere Velimirovića – Bulevar patrijarha Pavla – Teodora Drajzera – Bulevar kneza Aleksandra Karađorđevića – Mihaila Avramovića – Raška – Crnotravska i dalje na redovnoj trasi;

Linije 48 i 50:

– u smeru ka Miljakovcu i Banovom brdu: Crnotravska – Neznanog junaka – Teodora Drajzera – Topčiderska – Bulevar patrijarha Pavla – Pere Velimirovića – Borska i dalje na redovnim trasama;

– u smeru ka Trgu Slavija i Ustaničkoj: Borska – Pere Velimirovića – Bulevar patrijarha Pavla – Teodora Drajzera – Neznanog junaka – Crnotravska i dalje na redovnim trasama;

Linija 59:

– u smeru ka Petlovom brdu: Ljutice Bogdana – Teodora Drajzera – Topčiderska – Bulevar patrijarha Pavla – Pere Velimirovića – Borska i dalje na redovnoj trasi;

– u smeru ka Trgu Slavija: Borska – Pere Velimirovića – Bulevar patrijarha Pavla – Teodora Drajzera – Ljutice Bogdana i dalje na redovnoj trasi;

Linija 94:

– u smeru ka Resniku: Bulevar vojvode Mišića – Topčiderska – Bulevar patrijarha Pavla – Pere Velimirovića – Borska i dalje na redovnoj trasi;

– u smeru ka Novom Beogradu: Borska – Pere Velimirovića – Bulevar patrijarha Pavla – Teodora Drajzera – Bulevar kneza Aleksandra Karađorđevića – Bulevar vojvode Putnika – Mostarska petlja – Bulevar vojvode Mišića – petlja „Radnička” – Most na Adi i dalje u skladu sa radovima u Ulici antifašističke borbe.

Linija 47N saobraćaće trasom dnevne linije br. 47 na sledeći način:

– u smeru ka Resniku: Bulevar oslobođenja – Crnotravska – Neznanog junaka – Teodora Drajzera – Topčiderska – Bulevar patrijarha Pavla – Pere Velimirovića – Borska i dalje na redovnoj trasi;

– u smeru ka Trgu republike: Borska – Pere Velimirovića – Bulevar patrijarha Pavla – Teodora Drajzera – Neznanog junaka – Crnotravska – Bulevar oslobođenja i dalje na redovnoj trasi.

U cilju sprečavanja dvosmernog kretanja vozila javnog prevoza Topčiderskom ulicom, menja se i režim rada linije 3A:

– u smeru ka Kneževcu: Bulevar vojvode Mišića – Topčiderska – Bulevar patrijarha Pavla i dalje na redovnoj trasi;

– u smeru ka Beogradu na vodi: Bulevar patrijarha Pavla – Teodora Drajzera – Bulevar kneza Aleksandra Karađorđevića – Bulevar vojvode Putnika – Mostarska petlja – Savska i dalje na redovnoj trasi.

Vozila će na izmenjenom delu trase koristiti postojeća, kao i privremeno uspostavljena stajališta:

– „Topčiderski park” (#4150) – stajalište se uspostavlja u Topčiderskoj ulici (smer ka Kneževcu), neposredno ispred objekta restorana „Stara daščara”;

– „Železnička stanica ‘Topčider’” (#4151) – stajalište se uspostavlja u Topčiderskoj ulici (smer ka Kneževcu), u visini objekta Železničke stanice „Topčider”.