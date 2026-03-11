Slušaj vest

Građani koji žele nekome da pomognu i danasdobrovoljno daju krv, to mogu da urade na ovim lokacijama.

  • Velika Plana, Centar za kulturu "Masuka" 9-14 časova
  • Grocka, Gradska opština 9-14 časova
  • Novi Beograd, Služba za upravljanje kadrovima Vlade Republike Srbije 10-14 časova
  • Raška, srednja škola "Kraljica Jelena" 9-14 časova
  • Šabac, Kulturni centar 9-15 časova
Takođe, krv možete svakodnevno dati na Institutu za transfuziju krvi Srbije u Ulici Svetog Save 39 i to radnim danima od 7 do 19 časova i vikendom i praznicima od 8 do 15 časova.

Davalac krvi može biti svaka zdrava, odrasla osoba, starosti od 18-65 godina kod koje se lekarskim pregledom i proverom krvne slike, odnosno nivoa hemoglobina, utvrdi da davanje krvi neće ugroziti ni nju, niti osobu kojoj bi se ta krv primenila.
