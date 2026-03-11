Dobrovoljno davanje krvi danas je organizovano u Velikoj Plani, Grockoj, Novom Beogradu, Raški i Šapcu. Krv se može dati i u Institutu za transfuziju krvi Srbije u Beogradu
Transfuzija krvi
Pokažite humanost na delu i danas nekome spasite život! Evo na kojim mestima i kako
Slušaj vest
Građani koji žele nekome da pomognu i danasdobrovoljno daju krv, to mogu da urade na ovim lokacijama.
- Velika Plana, Centar za kulturu "Masuka" 9-14 časova
- Grocka, Gradska opština 9-14 časova
- Novi Beograd, Služba za upravljanje kadrovima Vlade Republike Srbije 10-14 časova
- Raška, srednja škola "Kraljica Jelena" 9-14 časova
- Šabac, Kulturni centar 9-15 časova
Takođe, krv možete svakodnevno dati na Institutu za transfuziju krvi Srbije u Ulici Svetog Save 39 i to radnim danima od 7 do 19 časova i vikendom i praznicima od 8 do 15 časova.
Davalac krvi može biti svaka zdrava, odrasla osoba, starosti od 18-65 godina kod koje se lekarskim pregledom i proverom krvne slike, odnosno nivoa hemoglobina, utvrdi da davanje krvi neće ugroziti ni nju, niti osobu kojoj bi se ta krv primenila.
Davalac krvi može biti svaka zdrava, odrasla osoba, starosti od 18-65 godina kod koje se lekarskim pregledom i proverom krvne slike, odnosno nivoa hemoglobina, utvrdi da davanje krvi neće ugroziti ni nju, niti osobu kojoj bi se ta krv primenila.
Kurir.rs
Reaguj
Komentariši