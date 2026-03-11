Slušaj vest

Ekipe Hitne pomoći su tokom noći intervenisale 124 puta, od čega 16 puta na javnim mestima. Za pomoć su se najčešće javljali hronični bolesnici.

Najčešće su pomoć tražili hronični bolesnici zbog bola u grudima i visokog pritiska.

Oboren muškarac i trogodišnja devojčica na pešačkom prelazu u Borči

Muškarac i trogodišnja devojčica udareni su juče oko 17.30 na pešačkom prelazu u Borči, u ulici Bratstva i jedinstva, saopšteno je iz Hitne pomoći. Na pešačkom prelazu u ulici Bratstva i jedinstva u Borči udaren je muškarac starosti 45 godina i trogodišnja devojčica.

Po devojčicu je došla majka, koja je rekla da će samostalno odvesti devojčicu na pregled, dok je muškarac sa teškim telesnim povredama prevezen u Urgentni centar.