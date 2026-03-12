Slušaj vest

Zbog radova „Elektrodistribucije Srbije” i prekida u snabdevanju električnom energijom više objekata beogradskog vodovodnog sistema u opštini Voždovac, u četvrtak, 12. marta, od 9 do 18 časova, bez vode će ostati potrošači u Ulici put za Markoviće, saopštili su iz JKP-a „Beogradski vodovod i kanalizacija”.

Za najnužnije potrebe za pijaćom vodom obezbeđena je auto-cisterna. Iz ovog preduzeća apeluju na potrošače da pripreme neophodne zalihe vode za piće i osnovne potrebe.

Za sve dodatne informacije, potrošači se mogu obratiti Servisnom centru Grada Beograda na broj 11-0-11 ili na besplatan broj telefona za sve pozive iz fiksne telefonije 0800/110-011, a obaveštenja o planiranim radovima i kvarovima na mreži mogu se potražiti i na veb-adresi www.bvk.rs.

Kurir.rs/Beograd.rs

