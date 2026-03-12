DANAS BEZ STRUJE DEO TERAZIJA, MALOG KALEMEGDANA, TRGA NIKOLE PAŠIĆA: I delovi još 11 beogradskih opština, isključenja kreću već od 8 sati
Spisak isključenja struje
Stari grad
08:30 - 12:00 TERAZIJE: 27-29, TRG NIKOLE PAŠIĆA: 1-5,
09:00 - 14:00 KALEMEGDAN MALI: BB,BB,2-2,1-1,5-5, PJARONA DE MONDEZIRA: 2,
Zvezdara
09:00 - 15:00 BUL KRALj.ALEKSANDRA: 121-121A, MARKA OREŠKOVIĆA: 2-8,16,1-13,
Palilula
10:00 - 12:00 VILINE VODE: BB,BB,
Savski venac
11:00 - 17:00 ANDRE NIKOLIĆA: 12-14A,9-11,17-23A, PUŠKINOVA: 42-46,37-39,
Voždovac
09:00 - 17:00 Naselje BELI POTOK: BULEVAR PATRIJARHA GERMANA: 87-87B,187A-187F,191, GLEĐEVAČKA: 188,85J,91, Naselje RIPANj: AVALSKA: 310, KRAGUJEVAČKI PUT: BB,bb,12-14,24-26,32,38-42,11-31, PUT ZA MARKOVIĆE: 8-18,28-38,46-48,52-54,58-62,98,7-9,13,17,23-33,37,41,49-59,75,91,141, PUT ZA ŠUPLjU STENU: 2-2A,124,5-7B,11-11B,17A-25,37-37B,43, Naselje ZUCE: KARAGAČA: bb, SVETOG JOVANA KRSTITELjA: 160,
Rakovica
08:30 - 14:00 TUNELSKA: 2-20,15, Naselje KIJEVO: KRUŽNI PUT KIJEVO: 10-24,32,11B-15B, Naselje PETLOVO BRDO: BOŽA BAUCALA: 50, NIĆIFORA NINKOVIĆA: 62-62,66-84,49-71,
Novi Beograd
08:00 - 18:00 NEHRUOVA: 180-186,200-222,234-246, SAVSKI NASIP: bb,bb,bb,
Zemun
08:30 - 13:00 Naselje UGRINOVCI: NOVA 21: 4,8-10,1,9-13,17, PARTIZANSKA: 56,43,
10:00 - 12:00 Naselje BATAJNICA: DALMATINSKE ZAGORE : 72, MILICE RAKIĆ : 2-28,62,39-77, ŽIKE MARKOVIĆA: 2-10,1-13,
08:00 - 14:00 Naselje BATAJNICA: KRALjA VLADISLAVA : 89,93-93,
Grocka
09:00 - 17:00 Naselje VRČIN: CERSKA: 1-15, DANTEOVA: bb,2-6,10,16,20,3,17-19, KARAGAČKA: BB,2-6,10-22,28-62C,70-92O,96-104,108-112,118-120,124-134C,19-19B,69B, KARAGAČKA DRUGI DEO: 8, KARAGAČKA PRVI DEO: 14-16E,7,19, KRAGUJEVAČKI PUT: 2,160,188,35-35A, OLGE PETROV: 10-12,16,20,5,11-13, PARISKE KOMUNE: 2-2,8-14,18,22-22B,122,1-13,21-25, PETRA DOBRNjCA: 6-10,14-18,80A-80B,1-7,17-21,31, VIDOVDANSKA: 2-4,26-30,9,17,21-23, VINOGRADSKA: 2-10,1-1,5-9,
09:00 - 14:00 Naselje KALUĐERICA: BULEVAR REVOLUCIJE: 50,56-58A,76B, MIROSLAVA JOVANOVIĆA: 2-2A,10-20,1-17, VOJISLAVA ILIĆA: 14-26,
Obrenovac
08:30 - 16:00 Naselje PIROMAN: BRANKA TOMIĆA: 6, BROVIĆ: 26, CIGANI: 105,153, MILANA STANOJEVIĆA-RANČE: 2,6-10,16,28,126,152,1,5,19,23,27,31,125, MILETE ERAKOVIĆA: 26,36,194,226,57,163,169,173-175,181,189,193,201,209-209,219, MILUTINA ERAKOVIĆA: 56,61,257, MUZIČKA KOLONIJA: 147,243, RAUČEVA: 13, SVETOZARA STANOJEVIĆA-PEKA: 2A,8,12-18,22,26A,30,78,100-104,110-112,116A,124-126,130-132,140-144,148-152,156-158,164,168,172-172B,186,250,1,5A-7A,19,31A,37-37C,55-55A,59-59A,65,69-69A,73A,87,99,107A,123-125,129-131,135-137,141-143,147,157-161,173-175,181,187,253,1111, TODORA VASIĆA: 4-6A,10-12,16-16,82,92,96,7,11,25,79,83,87-89,101,9999B, Naselje Veliko polje: JOVANA MILIĆEVIČA: 220A, KOD ŠKOLE: 212, NEMA NAZIVA ULICE: 32,72F,188-190,198,202,208-210,216-230,234,240,244,252,256-272,278-282,286,294-300,304-310,314,187-191,195,201,215,221-231,235,243,251,259,263-265,269-277,281,289,297,305-309,313,317-319, SREDNjI KRAJ 1. DEO: 196A-198,212A-216,220-222A,226-228A,232,27B,201-201A,211A-213A,217A,221-223A,229B,233A, STAMENIĆA KRAJ 1. DEO: BB,52,56,190,250-252A,262,270-272A,276,280B,284,290-292,298-298E,308A-314A,255-259,267,277A,281-283,289A-291A,299A-301,309A-311B,315-315A, STANKOVCI: 194A-196,
08:30 - 16:00 Naselje Veliko polje: STAMENIĆA KRAJ 1. DEO: BB,
Surčin
09:00 - 13:00 Naselje SURČIN: MILA KOVAČEVIĆA: 1,7,15, VASE DAVIDOVIĆA: 2-4A,3-7G,11, ŽELEZNIČKA: 66,80-82Lj,
Lazarevac
08:00 - 15:00 Opština Lajkovac: naseljeno mesto Donji Lajkovac.
