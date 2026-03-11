Slušaj vest

Gradonačelnik Aleksandar Šapić danas je na vanrednoj konferenciji poručio da je Grad Beograd spreman da preuzme sve troškove Svratišta za decu.

- U Gradu smo spremni da prihvatimo sve troškove Svratišta za decu u Krfskoj ulici i u Bulevaru Arsenija Čarnojevića, obavestićemo ih da želimo da ih ubacimo u budžetiranje Grada. Pokrićemo sve vrste usluga koje pružaju na te dve lokacije, ali će morati da nam daju sve specifikacije troškova i da vidimo koja su to deca i na koji način im je pružana usluga - rekao je gradonačelnik Šapić na pres konferenciji te se zapitao zašto mu se nisu odmah obratili kao gradonačelniku čim je problem nastao.

"Danas sam odlučio da reagujem, jer su u sve upleli decu" - Danas sam odlučio da reagujem, jer su u sve upleli decu. Govorimo o deci uzrasta od 5 do 15 godina - rekao je Šapić pa pokazao priloge pojedinih medija i opozicionih političkih stranaka vezane za to da Svratište za decu u Krfskoj ulici u Beogradu više neće raditi vikendom.

U svim tim prilozima navodi se da je reč o "deci koja žive i rade na ulici", na šta je Šapić potom naglasio da po zakonima koji važe u Srbiji, deca do 15 godina ne smeju da žive i rade na ulici, a da ljudi koji imaju takva saznanja o tome treba da obaveste nadležne organe, kao i da oni koji to ne urade, krše zakon.

Foto: Youtube Printscreen, Grad Beograd, Beograd.rs

"Oni koji znaju da deca do 15 godina žive i rade na ulici, a to ne prijave, krše zakon"

- Svi su se obratili na ovaj način javnosti. Ja ću vam sad pročitati zakon Republike Srbije, koji kaže da dete mlađe od 15 godina ne može zakonito da živi na ulici. Znači, ne može zakonito da živi na ulici. Jer ukoliko roditelj ili staratelj ne mogu da mu obezbede da ne živi na ulici, u tom slučaju je država dužna da ga zaštiti i da mu onda obezbedi smeštaj u prihvatilištu, domu i tako dalje. Ili da mu obezbedi staratelja. Onaj ko ima saznanje da neko dete živi na ulici je dužan da to prijavi nadležnim organima. I ukoliko to ne prijavi nadležnim organima, a ima saznanja, on je u krivičnom delu - rekao je Šapić.

Prema njegovim rečima, "ovi ljudi su ovde proteklih 7 dana obavestili čitavu javnost da oni imaju saznanja da deca od 5 do 15 godina žive na ulici i ne samo da o tome nisu zvanično obavestili nadležne organe, nego su direktno optužili te organizacije koje ih pomažu da praktično podstiču zloupotrebu dece koja žive na ulici".

Vanredno obraćanje gradonačelnika Šapića

- I ja sad nisam ništa iskarikirao ili povećao. Bukvalno sam vam pustio da vidite šta su rekli i pročitam vam stavke zakona. A onda sledeća stavka zakona kaže da je detetu do 15. godine obavezno da ima obavezno školovanje, da mora da ide u školu i da takođe svako ko ima saznanje da dete, jer je to obaveza roditelja ili staratelja, za takve stvari se oduzimaju deca - kaže Šapić.

Što se tiče rada, dodaje, radni odnos po zakonu o radu može da se zasnuje sa licem ne mlađim od 15 godina, znači nakon 15 godina.

"A do 15, nula. Nema nikakvog rada"

- Ovde govorimo o deci od 8 do 15 godina. Odnosno ako takav rad nije zabranjen zakonom. Znači to vam je od 15 do 18. A do 15, nula. Nema nikakvog rada. Oni ovde kažu, rade na ulici. Šta deca rade na ulici? Koji je to posao koji obavljaju deca od 8 do 15 godina na ulici? Vi imate saznanje da deca ne samo žive na ulici, nego i rade na ulici. A onda direktno optužujete organizacije, to Svratište - rekao je Šapić.

Gradonečalnik je naveo i da se nevladina organizacija Centar za integraciju mladih, koja trenutno vodi ova svratišta, od 2015. godine nija obraćala Gradu Beogradu za pomoć.

- Mi smo spremni da preuzmemo sve troškove. Zašto Zato što mi takvu instituciju već imamo, zove se prihvatilište. Tamo imamo ljude koji su stručni i licencirani, koji se time bave. Mi ćemo ih propisno obavestiti da želimo. Naravno, da bismo ih ubacili u gradski sistem i finansiranje moramo da imamo tačne specifikacije, moramo da znamo koliko dece, koja su to deca, da li su ispunjavali sve zakonske uslove prethodnih godina, da vidimo i kojih je to 400 dece jer mi nemamo ni približno u našem svratištu toliko dece, kazao je Šapić i dodao da će Grad, s obzirom na to da se svratišta nalaze u prostorijama koje pripadaju Gradu, zadržati te prostore, proširiti kapacitete, povećati budžet i pokriti celokupnu dosadašnju uslugu koju su deca imala u tim svratištima.

"Zašto se meni nisu obratili?"

On se zapitao i zašto se njemu direktno niko nije obratio ni za pomoć, niti za bilo šta. On je objavio i to da je kao fizičko lice pre nekoliko godina uplatio ličnu donaciju u vrednosti od 480.000 dinara.

- Bio sam odbornik Grada Beograda u periodu od 2018. do 2022. godine dok sam bio predsednik opštine i u tim periodu je odbornička nadoknada bila 10.000 dinara mesečno. Tada sam dobio 48 naknada, što je 480.000 dinara i svih 480.000 sam donirao tom svratištu koje se obraća onima za pomoć, da im oni reše problem, koji ih optužuju za najteža krivična dela, a nisu se meni obratili, ako nisu hteli Gradu Beogradu", rekao je Šapić pojasnivši da su se obratili opozicionim strankama i aktivistima koji su svratišta iz neznanja optužili da podržavaju rad i život dece mlađe od 15 godina na ulici.