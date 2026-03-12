Saznajte gde možete danas dati krv u Srbiji i pomoći onima kojima je potrebna
Transfuzija krvi
Danas možete dati krv na ovim lokacijama u Srbiji i pomoći onima kojima je potrebna
Građani koji žele nekome da pomognu i danas dobrovoljno daju krv, to mogu da urade na ovim lokacijama.
- Valjevo, restoran "Platani" 8.30-15 časova
- Loznica, Crveni krst 9.30-14.30 časova
- Kostolac, Tehnička škola sa domom učenika "Nikola Tesla" 11-16 časova
- Obrenovac, Crveni krst 9-14 časova
Takođe, krv možete svakodnevno dati na Institutu za transfuziju krvi Srbije u Ulici Svetog Save 39 i to radnim danima od 7 do 19 časova i vikendom i praznicima od 8 do 15 časova.
Davalac krvi može biti svaka zdrava, odrasla osoba, starosti od 18-65 godina kod koje se lekarskim pregledom i proverom krvne slike, odnosno nivoa hemoglobina, utvrdi da davanje krvi neće ugroziti ni nju, niti osobu kojoj bi se ta krv primenila.
