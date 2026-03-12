Slušaj vest

Beogradski Sekretarijat za javni prevoz saopštio je da će zbog radova na redovnom održavanju u zoni raskrsnice ulica Pariske komune, Narodnih heroja i Otona Župančiča od 12. do 22. marta doći do promena u radu linija javnog prevoza.

Radovi podrazumevaju potpuno zatvaranje za saobraćaj Pariske komune, na delu između zona raskrsnica sa ulicama Omladinskih brigada i Studentskom, zatim Ulice narodnih heroja, na delu između zona raskrsnica sa Pariske komune i Bulevarom Zorana Đinđića, kao i Ulice Otona Župančiča, na delu od zone raskrsnice sa Pariske komune narednih 100 metara.

Kako se navodi u saopštenju, linija 18 će u oba smera saobraćati Ulicom omladinskih brigada, Bulevarom Zorana Đinđića, Studentskom i dalje u skladu sa radovima u Ulici Tošin bunar, dok će linija 65 u oba smera saobraćati Bulevarom Mihajla Pupina, Omladinskih brigada, Bulevarom Zorana Đinđića, Narodnih heroja i dalje redovnom trasom.

Vozila sa linije 72 će u oba smera saobraćati Bulevarom Mihajla Pupina, Omladinskih brigada, Bulevarom Zorana Đinđića i dalje redovnom trasom. Linija 76 će u oba smera saobraćati Ulicom omladinskih brigada, Bulevarom Zorana Đinđića i dalje u skladu sa radovima u Ulici dr Žorža Matea, dok će linija 77 u oba smera saobraćati Bulevarom Mihajla Pupina, Omladinskih brigada, Bulevarom Zorana Đinđića i dalje u skladu sa radovima u Ulici dr Žorža Matea.

Linija 78 će u oba smera saobraćati Bulevarom Mihajla Pupina i dalje u skladu sa radovima u ulicama Tošin bunar i Zemunski put. Vozila na liniji 82 će u oba smera saobraćati Bulevarom Mihajla Pupina, Omladinskih brigada, Bulevarom Zorana Đinđića i dalje redovnom trasom, a vozila sa linije 613 će u oba smera saobraćati Bulevarom Mihajla Pupina, Omladinskih brigada, Bulevarom Zorana Đinđića, Narodnih heroja i dalje redovnom trasom.