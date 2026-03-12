Slušaj vest

Beogradski Sekretarijat za javni prevoz saopštio je da će zbog radova na redovnom održavanju u zoni raskrsnice ulica Pariske komune, Narodnih heroja i Otona Župančiča od 12. do 22. marta doći do promena u radu linija javnog prevoza.

Radovi podrazumevaju potpuno zatvaranje za saobraćaj Pariske komune, na delu između zona raskrsnica sa ulicama Omladinskih brigada i Studentskom, zatim Ulice narodnih heroja, na delu između zona raskrsnica sa Pariske komune i Bulevarom Zorana Đinđića, kao i Ulice Otona Župančiča, na delu od zone raskrsnice sa Pariske komune narednih 100 metara.

Kako se navodi u saopštenju, linija 18 će u oba smera saobraćati Ulicom omladinskih brigada, Bulevarom Zorana Đinđića, Studentskom i dalje u skladu sa radovima u Ulici Tošin bunar, dok će linija 65 u oba smera saobraćati Bulevarom Mihajla Pupina, Omladinskih brigada, Bulevarom Zorana Đinđića, Narodnih heroja i dalje redovnom trasom.

Vozila sa linije 72 će u oba smera saobraćati Bulevarom Mihajla Pupina, Omladinskih brigada, Bulevarom Zorana Đinđića i dalje redovnom trasom. Linija 76 će u oba smera saobraćati Ulicom omladinskih brigada, Bulevarom Zorana Đinđića i dalje u skladu sa radovima u Ulici dr Žorža Matea, dok će linija 77 u oba smera saobraćati Bulevarom Mihajla Pupina, Omladinskih brigada, Bulevarom Zorana Đinđića i dalje u skladu sa radovima u Ulici dr Žorža Matea.

Linija 78 će u oba smera saobraćati Bulevarom Mihajla Pupina i dalje u skladu sa radovima u ulicama Tošin bunar i Zemunski put. Vozila na liniji 82 će u oba smera saobraćati Bulevarom Mihajla Pupina, Omladinskih brigada, Bulevarom Zorana Đinđića i dalje redovnom trasom, a vozila sa linije 613 će u oba smera saobraćati Bulevarom Mihajla Pupina, Omladinskih brigada, Bulevarom Zorana Đinđića, Narodnih heroja i dalje redovnom trasom.

U oba smera, vozila na liniji 708 će saobraćati Ulicom omladinskih brigada, Bulevarom Zorana Đinđića i dalje redovnom trasom. Linija 15N će saobraćati Bulevarom Mihajla Pupina, Omladinskih brigada, Bulevarom Zorana Đinđića i dalje u skladu sa radovima u Ulici Tošin bunar, dok će linija A1 u oba smera saobraćati Bulevarom Mihajla Pupina, Omladinskih brigada, Bulevarom Zorana Đinđića i dalje redovnom trasom.

Ne propustiteBeograd"GRAD JE SPREMAN DA PREUZME SVE TROŠKOVE SVRATIŠTA" Gradonačelnik Šapić: Oni koji znaju da deca do 15 godina žive i rade na ulici, a to ne prijave, krše zakon!
Screenshot 2026-03-11 122946.jpg
BeogradSANIRANE UDARNE RUPE U ZEMUNU: Radovi obuhvatili veliki broj ulica u zemunskim naseljima
adsdad01-news1-nenad-kostic.jpg
BeogradNAGRADA 1.000 EVRA KO NAĐE DŽOJ! Pobegla iz pansiona u Obrenovcu, sad je svi traže! Uplašena je i izgleda ovako (FOTO)
Screenshot 2026-03-09 115106.jpg
BeogradOD 9. MARTA, ŠESTOMESEČNA REDUKCIJA PLOVIDBE NA SAVI ZBOG NOVE FAZE IZGRADNJE NOVOG SAVSKOG MOSTA: Evo u kom vremenskom periodu će biti ograničenja
shutterstock_2084712277.jpg