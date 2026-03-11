Slušaj vest

Direktor „Srbijavode“ Goran Puzović obišao je sa inženjerima i izvođačima radova radove na uređenju priobalja leve obale reke Save u Beogradu, koji se realizuju u okviru infrastrukturnih priprema za održavanje međunarodne izložbe EXPO 2027.

„Srbijavode“ su započele drugu fazu radova na sanaciji obaloutvrde, uređenju forlanda i unapređenju priobalnog prostora, na deonici od ušća Save u Dunav uzvodno, u ukupnoj dužini od 2.550 metara.

Foto: Srbijavode

Radovi se izvode u dve deonice – od ušća Save do Brankovog mosta u dužini od 1.085 metara, kao i na preostalom delu trase od oko 980 metara.

Foto: Srbijavode

U dosadašnjoj fazi uklonjen je potonuli splav „Fristajler“, izvršeno je bagerovanje rečnog nanosa, dok su u toku radovi na sanaciji oštećenja i vraćanju obaloutvrde u njeno prvobitno projektovano stanje, kako bi se obezbedila dugoročna stabilnost i bezbednost ovog dela priobalja.

Foto: Srbijavode

Pored radova na vodoprivrednoj infrastrukturi, projekat obuhvata i uređenje servisne staze uz krunu obaloutvrde, rekonstrukciju pešačkih i pešačko-biciklističkih staza, kao i uređenje javnog prostora. Planirano je formiranje zelenih oaza, postavljanje urbanog mobilijara i unapređenje sadržaja za sport i rekreaciju.

Takođe je predviđena zamena javne rasvete, kao i rekonstrukcija postojećih sadržaja – dečjeg igrališta, teretane na otvorenom, sportskog terena, skejt-parka i trim staze.

Nakon završetka radova, ovaj prostor dobiće moderno uređeno i funkcionalno priobalje, koje će građanima Beograda i posetiocima prestonice ponuditi novi kvalitet javnog prostora, u potpunosti pristupačan osobama sa invaliditetom, deci i starijim sugrađanima.