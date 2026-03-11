Slušaj vest

Prevare, ljubavni trouglovi i ljubomora često pretvaraju privatne probleme u javne scene koje podsećaju na španske sapunice – samo što se one dešavaju među komšijama, na ulici, a ne na TV-u.

Jedan takav slučaj nedavno je privukao pažnju Beograđana. Na drvetu u centru grada osvanulo je neobično upozorenje, napisano na papiru i očigledno upućeno od ljubomorne supruge njenoj navodnoj "suparnici" – apotekarki Mileni.

Fotografija papira ubrzo je postala viralna na društvenim mrežama i izazvala lavinu komentara.

Tekst upozorenja glasi:

- Upozorenje za udate žene! Primećena je pojava pojačanog flerta sa zauzetim muškarcima u našem kraju!

Molim sve dame da:

  • Drže svoje muževe na oku,
  • Redovno proveravaju gde idu po 'lekove'
  • Da ne potcenjuju opasnost od osmeha preko pulta.

Ovo je prijateljsko komšijsko upozorenje. Čuvajte brak – budite na oprezu. Milena iz apoteke nema problem da se meša u tuđi brak. Kur****ka i pu****ca! Milena, držim te na oku! Nastavi, objaviću tvoju sliku i broj telefona - navodi se u poruci. 


Jake priče i jake apotekarke.
Objava je postavljena na Reditu i ubrzo postala viralna.

Korisnici su se pre svega šalili, ostavljajući duhovite komentare:

"Gerila marketing za apoteku. Muškarci stoje u redovima, povećanje prodaje 300%!", "Ne znamo ko je Milena, ali znamo koje lekove muž ide da podigne za suprugu.", "Neko je baš ljut…", "Gde živi Milena?", samo su neki od komentara ispod objave. 

