BEOGRAĐANI ZBOG OVE DVE MUKE HITNU ZVALI CELU NOĆ: U dve saobraćajne nesreće, troje povređenih
Protekle noći u Beogradu su se dogodile dve saobraćajne nezgode u kojima su tri osobe lakše povređene, rečeno je u Hitnoj pomoći.
Ekipe Hitne pomoći tokom noći su obavile ukupno 107 intervencija, od kojih je osam bilo na javnom mestu.
Za pomoć su se najčešće javljali hronični bolesnici - bol u grudima i visok pritisak.
Kurir.rs/Beta
