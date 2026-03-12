Slušaj vest

U Manakovoj kući posetioci tokom trajanja izložbe „Stara fotografija – novi pogledi“ imaju priliku da vide deo nakita od perlica iz Zbirke Hristifora Crnilovića, koji predstavlja dragocen primer tradicionalnog ukrašavanja i važan segment kulturnog nasleđa Kosovskog Pomoravlja, saopštio je beogradski Etnografski muzej.

Kako se navodi u saopštenju, ovi ručno izrađeni ukrasi čine jedinstvenu celinu sa svečanom narodnom nošnjom i otkrivaju izuzetno razvijen osećaj za lepo, koji je bio karakterističan za tradicionalnu kulturu ovog područja. Nakit od perlica svedoči o strpljenju, umeću i kreativnosti žena koje su ga izrađivale, ali i o bogatstvu ornamentike i estetike narodne nošnje.

Kako ističe Maja Marjanović, načelnica Manakove kuće, ovi predmeti predstavljaju značajan deo kulturnog nasleđa koji otkriva mnoge slojeve tradicionalnog života.

„Nakit od perlica iz Zbirke Hristifora Crnilovića svedoči o izuzetnoj prefinjenosti i maštovitosti tradicionalnog ukrašavanja u Kosovskom Pomoravlju. Ovi predmeti nisu bili samo ukras, već i važan deo identiteta, statusa i svečanog izgleda narodne nošnje“, naglašava Marjanović.

Najraskošniji primerci bili su namenjeni devojkama i nevestama. Načelnica Manakove kuće kaže i da je posebno mesto među njima zauzimala duga ogrlica jerdan, koja je padala preko grudi i predstavljala neizostavni deo devojačkog ukrasa.

„Perlicama su ukrašavana i nevestinska oglavlja, a od njih su izrađivane i narukvice grivne, ukrašene živopisnim geometrijskim šarama i bojama pažljivo usklađenim sa ornamentima na narodnoj nošnji. Nakit od perlica nosili su i muškarci. Njihova ogrlica, poznata kao ćustek, razlikovala se od ženskih primeraka po upadljivoj kružnoj ukrasnoj ploči na jednom kraju. Ova ploča, ukrašena stilizovanom geometrijskom šarom, davala je posebnu snagu i dostojanstvo muškoj narodnoj nošnji“, objašnjava Marjanović.

„Izrada ovog nakita zahtevala je izuzetnu veštinu i pažljivo unapred osmišljenu šaru. Perlice različitih boja nizale su se u tačno određenom redosledu, a zatim su se posebnom tehnikom uplitale u čvrst i postojan ukrasni predmet. Čuvajući ove predmete, čuva se i sećanje na veštinu, strpljenje i kreativnost generacija koje su kroz narodnu nošnju izražavale svoj identitet i osećaj za lepo“, zaključuje se u saopštenju.