U blizini Planinarskog doma i restorana „Čarapićev brest” na Avali, u subotu, 14. marta, u 10 časova održaće se četvrta po redu Planinska trka „Avala trail race” koju pod pokroviteljstvom Sekretarijata za sport i omladinu organizuje Planinarsko društvo „Avala”.

Ove godine trka se boduje kao prvo kolo Nacionalne serije u planinskom trčanju Planinarskog saveza Srbije, izborna je za sve reprezentativne kategorije, boduje se i kao kolo lige pri Međunarodnoj asocijaciji za planinsko trčanje (ITRA), a od ove godine ima i status takmičenja od značaja za Grad Beograd.

Na programu su četiri staze i to: 18 kilometara (sa 790 metara uspona i spusta za kategorije), 12 kilometara (sa 520 metara uspona i spusta), 7,5 kilometara (sa 300 metara uspona i spusta) i dečja trka (1.500 metara sa 90 metara uspona i spusta).

Prijavljeno je 800 učesnika, od kojih će gotovo sigurno skoro 600 startovati u kategorijama juniorki, juniora, seniorki, seniora, veteranki, veterana, te u sklopu dečje trke.

Prijatelji trke su: „Coca Cola HBC Srbija” a. d. sa brendovima „Rosa” i „Powerade”, „Porše SCG” d. o. o. sa brendom „Cupra”, „Đak” d. o. o, „Chips way” – Čačanski čips, flips i Gricko, „KS-Safety Shoes” d. o. o, „Humtto”, „Eleventri sports” d. o. o, AK „Crvena zvezda”, Udruženje „Upoznaj Srbiju”, Kafe „Če”, Crveni krst „Voždovac”, „Sinusina”, „Active Life sports cosmetics”, „Kobazz” – skejt šop, Planinarski savez Srbije, Planinarski savez Beograda i restoran „Čarapićev brest”.

Planinarsko društvo „Avala” osnovano je 1950. godine, a više od 50 godina uspešno organizuje sportske manifestacije u orijentiringu, planinarskoj orijentaciji, planinskom trčanju, planinarske, speleološke i skijaške akcije u okviru svojih sekcija.

Dodatne informacije o trci mogu se naći na veb-sajtu trke: https://www.avala.club/

Instagram stranica: @avala.trail

Fejsbuk stranica: Avala trail race

Kontakt: 060/0528-252, Sava Lazić.