DANAS BEZ STRUJE U BEOGRADU: Ako živite u jednoj od ovih 8 opština, proverite da li ste na spisku
Spisak isključenja struje
Palilula
08:30 - 11:30 BUL. DESPOTA STEFANA: BB,BB,128G,146,184-184,198,202-204V,115-127,131-131A, GRADAČKA: 5-9, MIJE KOVAČEVIĆA: BB,BB,10A,15-19, VIŠNjIČKA: 6-10F/8, VUKA VRČEVIĆA: 4,1-5,
Voždovac
09:00 - 11:00 TABANOVAČKA: bb,BB,10-16,20-22A,3-5,27, TRIŠE KACLEROVIĆA: 27-27Ž,
Čukarica
09:00 - 17:00 Naselje SREMČICA: BAJČINSKA: 2-12,1-9A, BEOGRADSKA: 410,436-474,457, DAVIDOVIĆEV SOKAK: 4-10,24-24A,28-30,34-36,1-11,15-27,31,35-43, DOLjANSKA: 6A-26,13-29, GORSKOG CARA: 20-28A,32-40,46-48,62,72, KIRIDžIJSKA: 4,1-3, LONGINOVA: 2-10,16,1-19, PORODICE ILIĆ: 2-20,1-5,9-11, PORODICE JOVANOVIĆ: 2-14,1-13, PORODICE NEŠIĆ: 2-12,20-32,56,1-7,11-21, PORODICE NIKŠIĆ: 2-10,14A,1-9, PORODICE PETROVIĆ: 2-12,1-13, PORODICE RISTIĆ: ,12-14,18-20,24-24A,15-23,71-73, PORODICE STEKIĆ: 2-4,8,12,16-18A,1-19A,47, PORODICE VASIĆ: 2A-4,1-13, PORODICE ZARIĆ: 2-12,18,1-3,7-15, RANKA MARINKOVIĆA: 2,10,5-7,11-15, SIMIĆEV PUTELjAK: 1D-25,39,47-49A,53-63,71-75A, STEFANA ŠTILjANOVIĆA: 2-18,22,1-15,37,57B,
Novi Beograd
08:30 - 15:00 AUTOPUT ZA ZAGREB: BB, BEŽANIJSKA KOSA: 2,1A-3, PARTIZANSKE AVIJACIJE: 10-20V, SMOLUĆSKA ULICA: 6a, STARI SURČINSKI PUT: 2,5,15-15A, SURČINSKI PUT: 2-4,7,
Zemun
08:00 - 18:00 DRAGANA RAKIĆA: 23-27, GORNjOGRADSKA : 9d, MIĆE RADAKOVIĆA: 4-4s, SAVE BURIĆA: 12-16,9D,
Barajevo
09:00 - 15:00 Naselje BARAJEVO: STARA LIPOVICA: 170-176A,182,186-194F,230-230A,217-223,227-229A,
Surčin
09:00 - 12:00 Naselje PROGAR: VLADE OBRADOVIĆA-KAMENOG: 106A-112,116A,120-120A,128,152,158-164,168,172-176,180-184,188,232,145,
Lazarevac
08:00 - 15:00 Opština Lajkovac Mionica: naseljeno mesto Vračević zaseok Lipe, Nanomir, Donji Mušić.
Kurir.rs