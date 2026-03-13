Slušaj vest

Manifestacija „Bum market” biće održana u subotu i nedelju, 14. i 15. marta, od 9 do 16 časova na pijaci „Zemun”, najavljeno je iz JKP-a „Beogradske pijace”.

Ovog marta otpočela je nova, sedma sezona, odnosno godina otkako je Udruženje „Artisima”, koje okuplja žene koje se bave ručnim radom, prepoznalo beogradske pijace kao prava mesta za promociju i plasman svojih rukotvorina.

„Beogradske pijace” na ovaj način pružaju podršku ženskom preduzetništvu, ali i bogatu ponudu beogradskih pijaca čine još raznovrsnijom.

Foto: JKP Beogradske pijace

Osim u izboru poljoprivrednih i neprehrambenih proizvoda, posetioci će u okviru „Bum marketa” na pijaci „Zemun” moći da uživaju i u izboru ručno rađenih igračaka, ženskog i muškog nakita, torbi, dekupaža, heklanih stvari, slika i prirodne kozmetike.

Posetioci i ljubitelji zemunske pijace, koji se inače na njoj snabdevaju, takođe uživaju i u njenom ambijentu, bogatoj ponudi koju čine razne vrste sveže rečne ribe iz ulova zemunskih alasa, zatim su tu domaći suhomesnati i mlečni proizvodi, kao i saksijsko, rezano cveće i sadnice, navodi se u saopštenju.