Na Savskoj magistrali u Umki dogodila se teška saobraćajna nezgoda sa više povređenih. Hitna pomoć interveniše.
Beograd
TEŠKA SAOBRAĆAJNA NESREĆA KOD UMKE: Sudarila se 3 vozila, više ljudi povređeno
Slušaj vest
Na ulasku u Umku na Savskoj magistrali dogodilase teška saobraćajna nezgoda.
Sudarila su se tri automobila i ima više povređenih.
Prema prvim informacijama došlo je do čeonog sudara.
Kako se saznaje, u koordinaciji intervenišu ekipe hitne pomoći iz Beograda i Obrenovca.
Kurir.rs/Telegraf
Reaguj
Komentariši