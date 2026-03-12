Slušaj vest

Na ulasku u Umku na Savskoj magistrali dogodilase teška saobraćajna nezgoda.

Sudarila su se tri automobila i ima više povređenih.

Prema prvim informacijama došlo je do čeonog sudara.

Kako se saznaje, u koordinaciji intervenišu ekipe hitne pomoći iz Beograda i Obrenovca.

Kurir.rs/Telegraf

