U naselju Rušanj u toku su radovi na sanaciji Ulice oslobođenja, na potezu od Resničkog puta do raskrsnice sa Ulicom oslobođenja prvi deo. Do sada je uklonjen pohabani sloj asfalta i postavljen prvi sloj novog asfalta u dužini od oko 800 metara, saopštili su iz Opštine Čukarica.

Radove je obišao predsednik opštine Čukarica Nikola Aritonović, koji je tom prilikom istakao da se na Čukarici radi punom parom i da se prvi dani proleća koriste kako bi se realizovalo što više infrastrukturnih radova širom opštine.

- Zahvaljujući dobroj saradnji sa Gradom Beogradom i nadležnim preduzećem „Putevi Beograda”, koje je izdvojilo sredstva za uređenje ove ulice, nastavljamo sa unapređenjem putne infrastrukture. Putari trenutno rade na zameni oštećenih ivičnjaka i popravci trotoara na mestima gde je propao, nakon čega će kolovoz biti presvučen završnim slojem asfalta u dužini od oko 800 metara. Ovo je jedna od prometnijih ulica u Rušnju, te će njeno uređenje značajno doprineti bezbednijem i kvalitetnijem odvijanju saobraćaja. Vrednost radova iznosi oko 22 miliona dinara - rekao je Aritonović.

On je dodao da se putarske mašine trenutno nalaze i u naselju Žarkovo, gde se izvode radovi na sanaciji kolovoza u ulicama Olimpijskih igara i Đorđa Ognjanovića, ukupne vrednosti oko 25 miliona dinara.

- Kao odgovorna vlast nastavljamo da ulažemo u putnu infrastrukturu, jer nam je cilj da svaki deo Čukarice bude uređen i prijatan za život. U službi smo građana i posvećeno radimo na rešavanju problema, korak po korak i ulicu po ulicu. Nastavljamo sa realizacijom brojnih projekata, sanacijom saobraćajnica i drugim investicijama koje direktno doprinose boljem kvalitetu života naših sugrađana. Čukarica se razvija i napreduje, radi se svakodnevno i tim tempom nastavljamo i u periodu koji je pred nama - poručio je Nikola Aritonović.