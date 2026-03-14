450 MALIŠANA IZ OBRENOVCA PROVODI NEDELJU DANA NA TARI: Na "Eko kampovima" uče o očuvanju životne sredine
Grupa od 450 učenika sa svojim učiteljima iz Obrenovca je danas otputovala na Taru, a u organizaciji Gradske opštine, koja već 13. godinu zaredom sprovodi program "Eko kampovi".
Ovaj projekat podrazumeva besplatan sedmodnevni boravak dece od 1. do 4. razreda osnovne škole u objektima Centra dečjih odmarališta i letovališta.
Predsednik Gradske opštine Obrenovac dr Miloš Peković sa saradnicima ispratio je mališane na put.
Cilj programa "Eko kampovi" odnosi se pre svega na zadovoljenje potrebe za boravkom u prirodnom okruženju, ali ideja projekta jeste i izgradnja svesti o značaju zaštite zdravlja životne sredine. Takođe, deca koja budu sedam dana boravila na nekoj od najlepših planina Srbije, imaće priliku da se međusobno druže, uče i razvijaju socijalne veštine.
