Grupa od 450 učenika sa svojim učiteljima iz Obrenovca je danas otputovala na Taru, a u organizaciji Gradske opštine, koja već 13. godinu zaredom sprovodi program "Eko kampovi".

Ovaj projekat podrazumeva besplatan sedmodnevni boravak dece od 1. do 4. razreda osnovne škole u objektima Centra dečjih odmarališta i letovališta.

Predsednik Gradske opštine Obrenovac dr Miloš Peković sa saradnicima ispratio je mališane na put.

Cilj programa "Eko kampovi" odnosi se pre svega na zadovoljenje potrebe za boravkom u prirodnom okruženju, ali ideja projekta jeste i izgradnja svesti o značaju zaštite zdravlja životne sredine. Takođe, deca koja budu sedam dana boravila na nekoj od najlepših planina Srbije, imaće priliku da se međusobno druže, uče i razvijaju socijalne veštine.

Ne propustiteSrbijaTRI PRIRODNE LEPOTE SRBIJE PRED VRATIMA UNESKO U trci za prestižni status zaštićenih šuma
tara kanjon priroda
InfoBizOD 1.300 DO 6.000 DINARA: Cene dozvola za ribolov u NP Tara, na Đetinji i republičkih dozvola
Ribolovac - klisura Đetinja.jpg