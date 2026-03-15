Građani koji žele nekome da pomognu i danasdobrovoljno daju krv, to mogu da urade na ovim lokacijama.

  • Bogatić, Badovinci, Mesna zajednica 9-14 časova
  • Novi Beograd, Immo Outlet Centar, autobus 11-15 časova
  • Šabac, Ribari, Osnovna škola 9-14 časova

Takođe, krv možete svakodnevno dati na Institutu za transfuziju krvi Srbije u Ulici Svetog Save 39 i to radnim danima od 7 do 19 časova i vikendom i praznicima od 8 do 15 časova.

Davalac krvi može biti svaka zdrava, odrasla osoba, starosti od 18-65 godina kod koje se lekarskim pregledom i proverom krvne slike, odnosno nivoa hemoglobina, utvrdi da davanje krvi neće ugroziti ni nju, niti osobu kojoj bi se ta krv primenila.

Ne propustiteBeograd450 MALIŠANA IZ OBRENOVCA PROVODI NEDELJU DANA NA TARI: Na "Eko kampovima" uče o očuvanju životne sredine
BeogradDELOVI VRAČARA I NOVOG BEOGRADA DANAS BEZ STRUJE: Evo spiska planiranih isključenja
BeogradSAOBRAĆAJKA U CARA DUŠANA U ZEMUNU: Oboren motociklista, policija na licu mesta
