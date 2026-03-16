ČUKARICA POVREMENO BEZ VODE I SA UMANJENIM PRITISKOM: Ovo je raspored ispiranja vodovodne mreže po danima
Ekipe Beogradskog vodovoda i kanalizacije izvodiće planirane radove na ispiranju vodovodne mreže u opštini Čukarica od ponedeljka, 16. marta 2026. godine, do subote, 21. marta 2026. godine.
Povremene prekide u snabdevanju i umanjen pritisak vode u vremenu od 22 do 6 sati osetiće sledeći potrošači:
16/17.03.2026. godine – naselje Banovo brdo ispod Požeške ulice, sa naseljem Čukarička padina, oivičeno ulicama Požeškom, Paštrovićevom, Radničkom i Lazarevačkim drumom;
17/18.03.2026. godine – naselje Banovo brdo iznad Požeške ulice, oivičeno ulicama Kneza Višeslava, Blagoja Parovića, Žarkovačkom i Trebevićkom;
18/19.03.2026. godine – naselja Julino brdo, Repište i Žarkovo, do ulica Mije Oreškog, Šavničke i Dimitrija Avramovića;
19/20.03.2026. godine – naselje Cerak;
20/21.03.2026. godine – naselja Žarkovo i Bele vode.
U toku radova može doći do kratkotrajnog zamućenja vode. Mole se potrošači da unapred pripreme neophodnu zalihu vode za piće i osnovne potrebe. Ekipe Beogradskog vodovoda trudiće se da radove obave u što kraćem roku.
Planirani radovi na ispiranju vodovodne mreže obezbediće da voda na česmama potrošača i dalje bude provereno dobrog kvaliteta.
