Ekipe Beogradskog vodovoda i kanalizacije izvodiće planirane radove na ispiranju vodovodne mreže u opštini Čukarica od ponedeljka, 16. marta 2026. godine, do subote, 21. marta 2026. godine.

Povremene prekide u snabdevanju i umanjen pritisak vode u vremenu od 22 do 6 sati osetiće sledeći potrošači:

16/17.03.2026. godine – naselje Banovo brdo ispod Požeške ulice, sa naseljem Čukarička padina, oivičeno ulicama Požeškom, Paštrovićevom, Radničkom i Lazarevačkim drumom;
17/18.03.2026. godine – naselje Banovo brdo iznad Požeške ulice, oivičeno ulicama Kneza Višeslava, Blagoja Parovića, Žarkovačkom i Trebevićkom;
18/19.03.2026. godine – naselja Julino brdo, Repište i Žarkovo, do ulica Mije Oreškog, Šavničke i Dimitrija Avramovića;
19/20.03.2026. godine – naselje Cerak;
20/21.03.2026. godine – naselja Žarkovo i Bele vode.

U toku radova može doći do kratkotrajnog zamućenja vode. Mole se potrošači da unapred pripreme neophodnu zalihu vode za piće i osnovne potrebe. Ekipe Beogradskog vodovoda trudiće se da radove obave u što kraćem roku.

Planirani radovi na ispiranju vodovodne mreže obezbediće da voda na česmama potrošača i dalje bude provereno dobrog kvaliteta.

