Za razliku od Brankovog, na Gazeli i Autokomandi jutros sve teče bez problema. Na Pančevcu nema većih gužvi.

GSP saobraća uobičajeno za radni dan.

Jutarnji špic u Beogradu Foto: Naxi kamere printscreen

AMSS: Intenzitet saobraćaja pojačan, na prelazu Batrovci kamioni se zadržavaju četiri sata

Danas se u Srbiji očekuje pojačan intenzitet saobraćaja, naročito u većim gradovima, dok su putevi prohodni i bez snega, saopštio je Auto-moto savez Srbije (AMSS).

Kamioni se na izlazu iz zemlje na prelazu Batrovci zadržavaju četiri sata, a na prelazu Šid tri sata. ; Od danas do 18. marta će se na pojedinim deonicama petlje Surčin Jug obavljati radovi na sanaciji puta.

Isključenje na petlji Orlovača u smeru Šid-Beograd-Niš će zbog radova danas biti zatvoreno. U smeru ka Nišu saobraćaj će se odvijati voznom i preticajnom trakom, a saobraćaj ka Ibarskoj magistrali biće vođen na petlju Ostružnica.

Na naplatnim stanicama se vozila ne zadržavaju.

Na putničkim terminalima graničnih prelaza nema zadržavanja.