Slušaj vest

Zbog planiranih radova na vodovodnoj mreži u opštini Voždovac, u utorak, 17. marta, od 8.30 do 18 sati bez vode će ostati potrošači u delu Ulice porodice Trajković (od Bulevara oslobođenja do Ulice porodice Trajković, 4. deo), saopštavaju iz JKP-a „Beogradski vodovod i kanalizacija”.

Za najnužnije potrebe za pijaćom vodom obezbeđena je auto-cisterna, a potrošači se mole da pripreme neophodnu zalihu vode za piće i osnovne potrebe.

Za sve dodatne informacije potrošači mogu da se obrate Servisnom centru Grada Beograda na broj 11-0-11 ili na besplatni broj telefona 0800/110-011 za sve pozive iz fiksne telefonije, a obaveštenja o planiranim radovima i kvarovima na mreži mogu da se potraže i na veb-adresi www.bvk.rs.