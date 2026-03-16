SPISAK NIKAD DUŽI, ISKLJUČENJA I U STROGOM CENTRU: Danas bez struje delovi ovih 10 beogradskih opština
Spisak isključenja struje
Stari grad
09:00 - 15:00 Dobračina 29a.
Vračar
09:00 - 14:00 BABA-VIŠNjINA: 38-42,34-36,44-44F/8,27-41,45, KOČE KAPETANA: 26,30-40,35-39,47, MOLEROVA: 30-30,34-38,25-27, NjEGOŠEVA: 57,61-69,
Zvezdara
08:30 - 14:00 APISOVA: 2-8,1-9, BAJDINA: 9D, BUL KRALj.ALEKSANDRA: 558-576,493-507A, ILINDENSKA: 18A,22-32A,13-13B,17-17, IVANA RADOVIĆA: 2-26A,1-13A, JOVANA ERDELjANOVIĆA: 2-16,17A, KELTSKA: 10-28,34-42,46A-46B,15B-41, SINGIDUNUMSKA: 2-4,12,1C-9, TRIBALSKA: 22-26,42-46,7B,21-21A,37-47, VLADANA DESNICE: 18-40,46,9-25A, Naselje BEOGRAD: BELOPOLjSKA: 2-10,3-5, BILUŠKA: 2-4,1-5, BRAINSKA: 2-12,1-15, ĆUPRIJSKA: 2-16,20,1-1B,5-7, IZBIČKA: 1-11, KORIŠKA: 26, LjUBOVIJSKA: 2-14,1-11, LOŠINjSKA DONjA: 16-42,46,29-43,65A, MEZIJSKA: 2-20, Naselje M.MOKRI LUG: GECE KONA: 4-26,1-7A,17, JABLANIČKA: 2-20,24-42,1-23A, MILANA ILIĆA: 2-14,1-11, MILANA SRDOČA: 2-48,1-21, MIRIJEVSKA: 2-4,12,1-17, NIKOLE VULIĆA: 4-12,5A-63, NILSA BORA: 2-4,1-9, STEVE VARGAŠA: 9, ZELENO BRDO: 2-20,24,3-29, ZLATARSKA: 2-8,1-7, ZLATIBORSKA: 4-30A,15V-27A,35-39,
Palilula
22:00 - 04:00 PETRA TATIĆA: 2,6-8,3-5,
Voždovac
22:00 - 04:00 Naselje PINOSAVA: NOVA 3: 190-198,210,216-222,230-230O,236,242-242O,262-270O,274-276G,298,
Čukarica
08:30 - 10:30 MLADENA MITRIĆA: 7-9, OBALSKIH RADNIKA: bb,27-37, S.ĐURĐEVIĆA-TROŠARINCA: 6-8,5-7,
08:30 - 14:30 Naselje SREMČICA: BELOG KRINA: 2-8,1-1A,7, ČOKEŠINSKA: 2-6A,1-11, ĆURTINA: 2-8,1-11,15, DOLjANSKA: 38-50,58,62-62,66,72,76-100,104-114,124V,43-47,53,63-89B,93-93A,97-105,109, DRAGOMIRA GLIŠIĆA: 14,13-17, HAJDUČKA: 4a-6,10-12,16,1-23, MILUTINOVA: 2-12,16,1-17,21, MIRKOVIĆEVA: 16-26,30,38B-44,19,55-77, PIVLjANSKA: 1-13B, PORODICE DIMIĆ: 1-9, PORODICE STANKOVIĆ: 1-3A, PRVE BRAZDE: 15, RAVNOGORSKA: 11, STARE RANKE: 4-6,1-11,15-23, STUBLINSKA: 2-40,46-46A,1-7,13-27, STUDENIH VRELA: 2-4,1, VAŠARSKA: 12-20,23-27,31,35-43, Naselje ŽELEZNIK: STUBLINSKA: 16A,
22:00 - 04:00 Naselje RUŠANj: OSLOBOĐENjA: 80-82,86,105, OSLOBOĐENjA 9 DEO: 2A-2C, OSLOBOĐENjA 10 DEO: 2-4,1-15, OSLOBOĐENjA 11 DEO: 2-12,1-7, OSLOBOĐENjA 12 DEO: 4-8,16-18,30,3-11, OSLOBOĐENjA 4 DEO: 8-14A,13-15, OSLOBOĐENjA 6 DEO: 2-6,1-11, OSLOBOĐENjA 8 DEO: 4,8-12,1,5-5A, RUŠANjSKI PUT: 21A-21E,
Rakovica
22:00 - 04:00 KOŠUTNjAČKA: 4-6,10,3,7, VLADIMIRA JOKSIĆA: 2A,6-12,9-15, Naselje RESNIK: ALEKSANDRA SLOŽENjICINA: 2-6,10,14-22,28,1-7,11,17,21-23, ALEKSANDRA VOJINOVIĆA: bb,80-82,15B-17v,31-49,59-59A,67-123,127-145, BITKE NA DRINI: 2-4,1-7, DRAGANA MOJOVIĆA: 1-5,9-15, LjUBIŠE JELENKOVIĆA: 2-6V,14-14A,18-30,34-48,52-54,58C,68C-76,1-7B,11-19,23,27-33,47A-49,61-87V, SREĆKA NEDELjKOVIĆA: 2,10-12,7, Naselje RUŠANj: RESNIČKI PUT: 2-2A,8A-10B,82,86-88,1-11D,17-27,65-73,77-81,85-89,93,99,
22:00 - 04:00 Naselje RESNIK: ALEKSANDRA VOJINOVIĆA: 86-100,148,190-216,220-222,226,230,236-238,242,256-278A,147-147Z,151-159V,
Zemun
10:00 - 12:00 BATAJNIČKI DRUM: 23,
Sopot
09:00 - 13:00 Naselje RALjA: KOLUBARSKA: 2-8,3-3A,7-9,49, LjUBIVOJA GAJIĆA: 20,26-34,42-44,50-66,70-78,27,31-37,49,71-
73,77A-81,85,91, PROFESORA ANDONOVIĆA: 6,46-48,7,67-67, ŠUMADIJSKIH BRIGADA: 2A,50-52,1-5,9-13,19-21,51-53, TRINAESTOG OKTOBRA: 104,124B-126A,132,136-144A,148,1-1A,25,29,55,71A,75,
Lazarevac
08:00 - 15:00 Deo grada od Beka do Stolica. Naseljena mest: Dren,Bistrica,Burovo,Lukavica.
08:00 - 14:00 Naseljeno mesto Prkosava.
Kurir.rs