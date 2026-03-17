Transfuzija krvi
Danas možete pomoći nekome i spasiti život! Evo na kojim mestima i kako - pokažite humanost na delu!
Slušaj vest
Građani koji žele nekome da pomognu i danas dobrovoljno daju krv, to mogu da urade na ovim lokacijama.
- Barajevo, Dom kulture 9-14 časova
- Valjevo, Crveni krst 9-15 časova
- Voždovac, Druga ekonomska škola 9-14 časova
- Novi Pazar, Kulturni centar 9-14 časova
- Palilula, Crveni krst 13-16 časova
- Šabac, Medicinska škola "Dr Andra Jovanović" 10-16 časova
Takođe, krv možete svakodnevno dati na Institutu za transfuziju krvi Srbije u Ulici Svetog Save 39 i to radnim danima od 7 do 19 časova i vikendom i praznicima od 8 do 15 časova.
Davalac krvi može biti svaka zdrava, odrasla osoba, starosti od 18-65 godina kod koje se lekarskim pregledom i proverom krvne slike, odnosno nivoa hemoglobina, utvrdi da davanje krvi neće ugroziti ni nju, niti osobu kojoj bi se ta krv primenila.
Kurir.rs
Reaguj
Komentariši