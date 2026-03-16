Večeras je u blizini Batutove ulice, na relaciji Ustanička – Vukov spomenik, došlo do sudara dva tramvaja koji su se kretali jedan iza drugog.

Prema rečima očevidaca, tramvaji su išli u koloni kada se iznenada čuo jak udarac.

Kako se navodi na stranici "Moj Beograd", jedna putnica se požalila na bolove u grudima, verovatno nakon što je prilikom sudara udarila u šipku ispred sebe. Za sada nema informacija o težim povredama.

Zbog incidenta očekuju se mogući zastoji u tramvajskom saobraćaju na ovoj deonici, pa nadležne službe apeluju na putnike da koriste alternativne pravce dok se situacija ne normalizuje.

Kurir/Blic

