Hitna pomoć
NOĆ U BEOGRADU: Motociklista teško povređen u Sremčici
U saobraćajnoj nesreći koja se protekle noći dogodila u beogradskom naselju Sremčica teško je povređen jedan motociklista.
Hitna pomoć je saopštila da je reč o 30-godišnjem čovrku koji je prevezen u Urgentni centar.
Ekipe te službe intervenisale su 127 puta, a od toga je 21 intervencija bila na javnom mestu.
Za pomoć su se najviše javljali hronični bolesnici.
Kurir.rs
