Mladi krompir, kao jedna od prvih povrtarskih kultura koje stižu u proleće, biće za mesec i po dana, spreman za vađenje.

Na imanju porodice Krstić u Urovcima kod Obrenovca u toku je sadnja, a domaćini veruju da će rod biti dobar kako bi bilo dovoljno krompira za prodaju i za sebe.

Iz godine u godinu, Krstići iz Urovaca bave se sadnjom i prodajom mladih krompirića, a domaćin Vidoje posao završava uz pomoć porodice i prijatelja.

Foto: RTV Mag Youtube printscreen

Veli i da je ove godine okasnio jer je zemlja vlažna, pa sad polovinom marta završava posao koji je prošle godine odradio još polovinom februara. Ne gaji u plasteniku nego na njivi. 

- Nije mnogo toplo, može da se radi, kaže Vidoje koji uzgaja rane sorte krompira koje rasproda u mlade krompiriće i za jesen, dodaje, ništa ne ostavlja.

- A i ne znam šta bi sa sobom da ovoga nema, a i nemojte pogrešno da me razumete, ima tu i dobiti, kaže Vidoje.

Foto: RTV Mag Youtube printscreen

 - Uzorem po jedno tri puta jer imam vremena... Za jedno mesec i po dana počinjemo da vadimo

Na pitanje kolika će biti cena, veli da je to teško pitanje: To odlučuju ovi kupci. 

- Ko je imao plastenike prošle godine krenulo je sa 300 pa brzo palo na 200... pa na 100 i ispod 100, ne vredi, kupci određuju cenu, zaključuje Vidoje.  

Kurir.rs/RTV Mag 

