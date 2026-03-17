Mladi krompir, kao jedna od prvih povrtarskih kultura koje stižu u proleće, biće za mesec i po dana, spreman za vađenje.

Na imanju porodice Krstić u Urovcima kod Obrenovca u toku je sadnja, a domaćini veruju da će rod biti dobar kako bi bilo dovoljno krompira za prodaju i za sebe.

Iz godine u godinu, Krstići iz Urovaca bave se sadnjom i prodajom mladih krompirića, a domaćin Vidoje posao završava uz pomoć porodice i prijatelja.

Veli i da je ove godine okasnio jer je zemlja vlažna, pa sad polovinom marta završava posao koji je prošle godine odradio još polovinom februara. Ne gaji u plasteniku nego na njivi.

- Nije mnogo toplo, može da se radi, kaže Vidoje koji uzgaja rane sorte krompira koje rasproda u mlade krompiriće i za jesen, dodaje, ništa ne ostavlja.

- A i ne znam šta bi sa sobom da ovoga nema, a i nemojte pogrešno da me razumete, ima tu i dobiti, kaže Vidoje.

- Uzorem po jedno tri puta jer imam vremena... Za jedno mesec i po dana počinjemo da vadimo

Na pitanje kolika će biti cena, veli da je to teško pitanje: To odlučuju ovi kupci.