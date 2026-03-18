BEZ STRUJE DANAS U BEOGRADU: Na spisku 7 opština, isključenja počinju od 8.30 sati
Spisak isključenja struje
Vračar
09:00 - 10:30 CELjSKA: 8,7, CERSKA: 45, SAZONOVA: 30-48,29-41,45-49,53, TIMOČKA: 2-4F/8,1-9, VILOVSKOG: 2, VUČEDOLSKA: 14,
11:00 - 12:30 KNEGINjE ZORKE: 58-60, MOLEROVA: 32, NjEGOŠEVA: 55,
Palilula
10:00 - 12:00 VILINE VODE: 45-47,
22:00 - 04:00 PETRA TATIĆA: 2,6-8,3-5,
Voždovac
08:30 - 14:00 BORIVOJA STEVANOVIĆA: 2A-2V, Naselje BEOGRAD: MOKROLUŠKA NOVA: 3-13,
09:00 - 14:00 PAŠMANSKA: 19, VOJVODE TOZE: 3,
22:00 - 04:00 Naselje PINOSAVA: NOVA 3: 190-198,210,216-222,230-230O,236,242-242O,262-270O,274-276G,298,
Čukarica
08:30 - 12:30 OBRENOVAČKI DRUM: 1A-1A,
22:00 - 04:00 Naselje RUŠANj: OSLOBOĐENjA: 80-82,86,105, OSLOBOĐENjA 9 DEO: 2A-2C, OSLOBOĐENjA 10 DEO: 2-4,1-15, OSLOBOĐENjA 11 DEO: 2-12,1-7, OSLOBOĐENjA 12 DEO: 4-8,16-18,30,3-11, OSLOBOĐENjA 4 DEO: 8-14A,13-15, OSLOBOĐENjA 6 DEO: 2-6,1-11, OSLOBOĐENjA 8 DEO: 4,8-12,1,5-5A, RUŠANjSKI PUT: 21A-21E,
Rakovica
22:00 - 04:00 Naselje RESNIK: ALEKSANDRA VOJINOVIĆA: 86-100,148,190-216,220-222,226,230,236-238,242,256-278A,147-147Z,151-159V,
22:00 - 04:00 KOŠUTNjAČKA: 4-6,10,3,7, VLADIMIRA JOKSIĆA: 2A,6-12,9-15, Naselje RESNIK: ALEKSANDRA SLOŽENjICINA: 2-6,10,14-22,28,1-7,11,17,21-23, ALEKSANDRA VOJINOVIĆA: bb,80-82,15B-17v,31-49,59-59A,67-123,127-145, BITKE NA DRINI: 2-4,1-7, DRAGANA MOJOVIĆA: 1-5,9-15, LjUBIŠE JELENKOVIĆA: 2-6V,14-14A,18-30,34-48,52-54,58C,68C-76,1-7B,11-19,23,27-33,47A-49,61-87V, SREĆKA NEDELjKOVIĆA: 2,10-12,7, Naselje RUŠANj: RESNIČKI PUT: 2-2A,8A-10B,82,86-88,1-11D,17-27,65-73,77-81,85-89,93,99,
Mladenovac
09:00 - 18:00 Naselje MLADENOVAC (VAROŠ): ALEKSE ČELEBONOVIĆA: 2-8,12-14,1-3,7-17,
Lazarevac
09:00 - 15:00 Opština Lajkovac Mionica: naseljeno mesto Vračević zaseok Žujanski kraj, Gornji Mušić, Todorin Do, Donja Toplica, Dučić.
10:30 - 12:00 Opština Lajkovac:naseljeno mesto Latković,Vračević,zaseoci Nešković,Velimirovića,Žirovnjak,Krgovići,Centar.
09:00 - 10:30 Naseljeno mesto Županjac,Čibutkovica.
Kurir.rs