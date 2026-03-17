VELIKI POŽAR NA ČUKARICI: Vatra se brzo širi, buktinja je ogromna - dramatični prizori sa lica mesta!
Buktinja je ogromna, a vatra se brzo širi.
Prizori sa lica mesta su dramatični.
Podsetimo, jutros oko pet sati ujutru izbio je požar na krovu kuće u Ulici Radoja Prvulovića na Čukarici.
Efikasnom intervencijom vatrogasaca - spasilaca iz Železnika, Starog grada i sa Košutnjaka, dvoje ljudi koji su se nalazili na drugom spratu kuće su lestvama spušteni na zemlju i time spaseni ozbiljnih povreda a možda i smrti.
Nakon toga vatrogasci spasioci su brzom i koordinisanom intervencijom lokalizovali, a zatim i ugasili požar. Istragom će biti utvrđeni svi detalji ovog slučaja.
