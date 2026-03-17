Na Čukarici je izbio veliki požar. Prema saznanjima, reč je o romskom naselju.

Buktinja je ogromna, a vatra se brzo širi.

Prizori sa lica mesta su dramatični.

Podsetimo, jutros oko pet sati ujutru izbio je požar na krovu kuće u Ulici Radoja Prvulovića na Čukarici.

Efikasnom intervencijom vatrogasaca - spasilaca iz Železnika, Starog grada i sa Košutnjaka, dvoje ljudi koji su se nalazili na drugom spratu kuće su lestvama spušteni na zemlju i time spaseni ozbiljnih povreda a možda i smrti.