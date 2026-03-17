U vremenu kada sve više profesionalaca preispituje sopstveni karijerni put, konsultantkinja za komunikacije i odnose s javnošću Maja Radović organizuje brainstorming radionicu „Između sigurnosti i promene“, koja će se održati u Beogradu.

Radionica će biti održana 27. marta 2026. godine u 19 časova, u hotelu Jardin, Resavska 11.

Za razliku od klasičnih edukativnih formata, ova radionica zasniva se na principu otvorene razmene ideja – modelu koji se u poslovnom svetu koristi za razvoj inovacija i donošenje strateških odluka. U fokusu su konkretne karijerne dileme učesnika koje se analiziraju kroz vođeni razgovor i grupnu diskusiju.

„Program obuhvata uvodni deo i upoznavanje učesnika, moja lična iskustva i profesionalne prekretnice koje ću podeliti, kao i centralni segment radionice posvećen aktivnoj razmeni mišljenja i traženju mogućih pravaca razvoja“, kaže Maja Radović.

Ona dodaje da je radionica je namenjena svima koji se nalaze između potrebe za sigurnošću i želje za promenom – bilo da razmišljaju o promeni posla, osećaju stagnaciju ili planiraju pokretanje sopstvenog biznisa. Polazna ideja je da brza i laka rešenja ne postoje, ali da jasnoća dolazi kroz proces razmene iskustava i sagledavanja sopstvene situacije iz novih perspektiva.

Maja Radović ima bogato profesionalno iskustvo u oblasti medija, komunikacija i međunarodnih projekata, uključujući angažmane na projektima Svetske banke i Evropske Unije i iskustvo života i rada u Ujedinjenim Arapskim Emiratima.

Prijava za radionicu dostupna je na: https://lifebalance.rs/proizvod/brain-storming-radionica-izmedju-sigurnosti-i-promene/