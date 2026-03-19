DANAS NA SPISKU ZA ISKLJUČENJA DELOVI 9 OPŠTINA: Među njima i jedna od najdužih ulica u Beogradu
Spisak isključenja struje
Zvezdara
08:30 - 14:00 APISOVA: 2-8,1-9, BAJDINA: 9D, ILINDENSKA: 18A,22-32A,13-13B,17-17, IVANA RADOVIĆA: 2-16,1-7, JOVANA ERDELjANOVIĆA: 2-16,17A, KELTSKA: 10-26,15B-33, SINGIDUNUMSKA: 2-4,12,1C-9, TRIBALSKA: 22-26,42-46,7B,21-21A,37-47, VLADANA DESNICE: 18-40,46,9-25A, Naselje BEOGRAD: BELOPOLjSKA: 2-10,3-5, BILUŠKA: 2-4,1-5, BRAINSKA: 2-12,1-15, IZBIČKA: 1-11, KORIŠKA: 26, LOŠINjSKA DONjA: 16-42,46,29-43,65A, MEZIJSKA: 2-20, Naselje M.MOKRI LUG: NIKOLE VULIĆA: 4-12,5A-39A,43-63, STEVE VARGAŠA: 9, ZELENO BRDO: 2-20,24,3-29,
Palilula
09:00 - 14:00 BUL. DESPOTA STEFANA: 124-124,128,
09:30 - 15:00 PETRA TATIĆA: 2,6-8,3-5,
09:00 - 14:00 Naselje BORČA: BRATSTVA I JEDINSTVA: 38,83-85, KOSTE MANOJLOVIĆA: 1-27, MIHAILA ŠOLOHOVA: 2-18,30,1-29A, MILANA TOPLICE: 2b,1-7F/8, SAVE MALEŠEVIĆA: 2-18,1-51, SAVE MRKALjA: 18,24A-26S,3-25B, VALjEVSKOG ODREDA: 80-82,106,29A-49,57,
22:00 - 04:00 PETRA TATIĆA: 2,6-8,3-5,
Voždovac
09:00 - 14:00 USTANIČKA: 78-82,123-125,
22:00 - 04:00 Naselje PINOSAVA: NOVA 3: 190-198,210,216-222,230-230O,236,242-242O,262-270O,274-276G,298,
Čukarica
08:30 - 14:30 KRALjICE KATARINE: 1-3,2-10,1-5, PETRA MARTINOVIĆA: 15-19, PRAŠKA: 10, SLOBODANA PRINCIPA SELjE: 2-8,1-15, STEVE TODOROVIĆA: 31-35,45, UDBINSKA: 5A, ŽARKA VUKOVIĆ PUCARA: 4-8A,42,29-29,37-45,
09:30 - 15:00 Naselje RUŠANj: OSLOBOĐENjA: 80-82,86,105, OSLOBOĐENjA 9 DEO: 2A-2C, OSLOBOĐENjA 10 DEO: 2-4,1-15, OSLOBOĐENjA 11 DEO: 2-12,1-7, OSLOBOĐENjA 12 DEO: 4-8,16-18,30,3-11, OSLOBOĐENjA 4 DEO: 8-14A,13-15, OSLOBOĐENjA 6 DEO: 2-6,1-11, OSLOBOĐENjA 8 DEO: 4,8-12,1,5-5A, RUŠANjSKI PUT: 21A-21E,
22:00 - 04:00 Naselje RUŠANj: OSLOBOĐENjA: 80-82,86,105, OSLOBOĐENjA 9 DEO: 2A-2C, OSLOBOĐENjA 10 DEO: 2-4,1-15, OSLOBOĐENjA 11 DEO: 2-12,1-7, OSLOBOĐENjA 12 DEO: 4-8,16-18,30,3-11, OSLOBOĐENjA 4 DEO: 8-14A,13-15, OSLOBOĐENjA 6 DEO: 2-6,1-11, OSLOBOĐENjA 8 DEO: 4,8-12,1,5-5A, RUŠANjSKI PUT: 21A-21E,
08:30 - 13:30 Naselje ŽELEZNIK: AVALSKA: 1, DRAGOJLA DUDIĆA: 6-8,3-5, RADNIH AKCIJA: bb,48-52,58-68,67,71, TITOVA: 2-6,1-3, UDARNIH BRIGADA: 2,
Rakovica
09:30 - 15:00 KOŠUTNjAČKA: 4-6,10,3,7, VLADIMIRA JOKSIĆA: 2A,6-12,9-15, Naselje RESNIK: ALEKSANDRA SLOŽENjICINA: 2-6,10,14-22,28,1-7,11,17,21-23, ALEKSANDRA VOJINOVIĆA: bb,80-82,15B-17v,31-49,59-59A,67-123,127-145, BITKE NA DRINI: 2-4,1-7, DRAGANA MOJOVIĆA: 1-5,9-15, LjUBIŠE JELENKOVIĆA: 2-6V,14-14A,18-30,34-48,52-54,58C,68C-76,1-7B,11-19,23,27-33,47A-49,61-87V, SREĆKA NEDELjKOVIĆA: 2,10-12,7, Naselje RUŠANj: RESNIČKI PUT: 2-2A,8A-10B,82,86-88,1-11D,17-27,65-73,77-81,85-89,93,99,
22:00 - 04:00 Naselje RESNIK: ALEKSANDRA VOJINOVIĆA: 86-100,148,190-216,220-222,226,230,236-238,242,256-278A,147-147Z,151-159V,
22:00 - 04:00 KOŠUTNjAČKA: 4-6,10,3,7, VLADIMIRA JOKSIĆA: 2A,6-12,9-15, Naselje RESNIK: ALEKSANDRA SLOŽENjICINA: 2-6,10,14-22,28,1-7,11,17,21-23, ALEKSANDRA VOJINOVIĆA: bb,80-82,15B-17v,31-49,59-59A,67-123,127-145, BITKE NA DRINI: 2-4,1-7, DRAGANA MOJOVIĆA: 1-5,9-15, LjUBIŠE JELENKOVIĆA: 2-6V,14-14A,18-30,34-48,52-54,58C,68C-76,1-7B,11-19,23,27-33,47A-49,61-87V, SREĆKA NEDELjKOVIĆA: 2,10-12,7, Naselje RUŠANj: RESNIČKI PUT: 2-2A,8A-10B,82,86-88,1-11D,17-27,65-73,77-81,85-89,93,99,
Novi Beograd
08:30 - 14:00 BERAČKA: 14, SURČINSKA: 10E-10e,176, Naselje NOVI BEOGRAD: BRAĆE NASTASIJEVIĆ: 14,24,30,3,9,
Zemun
10:00 - 17:00 AUTOPUT ZA NOVI SAD: bb,
Surčin
10:00 - 12:00 Naselje JAKOVO: BRAĆE PUTNIKOVIĆ: 68,76,88-92,81,89-89v,
Lazarevac
09:00 - 10:00 Opština Lajkovac: naseljeno mesto Jabučje.
08:00 - 15:00 Opština Ljig: naseljeno mesto Šutci (zaseok Mlin).
Kurir.rs