Gradska opština Novi Beograd i Udruženje „Heroina” organizuju besplatne ultrazvučne preglede štitne žlezde 20. i 21. marta, od 12 do 18 časova, na platou ispred zgrade Opštine.

Pregledi će biti organizovani u pokretnoj ambulanti, za građane od 20 do 70 godina. Broj pregleda je ograničen, a zakazivanje je na licu mesta, od 11.30 do 12 časova.