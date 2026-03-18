Slušaj vest

Beograd će u petak, 20. marta, na prvi dan proleća i Svetski dan pozorišta za decu i mlade biti domaćin velike karnevalske povorke dece, koja će okupiti mališane iz predškolskih ustanova i učenike prvih razreda osnovnih škola.

Program počinje okupljanjem mališana ispred Srpske akademije nauka i umetnosti u 10 časova, odakle će uz Orkestar Policije Srbije krenuti svečana karnevalska povorka Knez Mihailovom ulicom do Trga republike.

Na centralnoj bini na Trgu republike nastupiće horovi Dečjeg kulturnog centra Beograd, dok će na osam različitih scenskih punktova biti organizovani interaktivni pozorišni programi namenjeni najmlađoj publici.

U programu učestvuju Pozorište „Boško Buha”, Malo pozorište „Duško Radović”, Pozorište lutaka „Pinokio” i Pozorište „Puž”, koji će kroz susret sa publikom predstaviti pozorišne rekvizite, delove scenografije, lutke i različite scenske tehnike. Deca će imati priliku da aktivno učestvuju u programu i upoznaju proces nastanka pozorišne predstave, kao i različite oblike scenskog izraza.

– Ovakvi programi predstavljaju primer povezivanja kulture i obrazovanja jer pozorište za decu nije samo umetnički doživljaj već i važan deo odrastanja, učenja i razvoja mladih generacija. Kroz zajedničku saradnju obrazovnih institucija i pozorišta, deci otvaramo prostor da razvijaju maštu, kritičko mišljenje i osećaj za zajedništvo. Posebno je značajno što ova manifestacija okuplja vodeća pozorišta za decu i mlade i omogućava da umetnost izađe izvan pozorišnih sala i postane dostupna svima. Na taj način Grad Beograd jasno pokazuje svoju posvećenost tome da kultura bude integralni deo obrazovnog sistema i svakodnevnog života dece – rekla je gradska sekretarka za kulturu Jelena Medaković.

Ova manifestacija ima za cilj da najmlađim Beograđanima približi svet pozorišta, podstakne njihovu maštu i kreativnost, te da ukaže na značaj umetnosti i kulture u odrastanju dece.

Program organizuju Sekretarijat za kulturu Grada Beograda, Sekretarijat za obrazovanje i dečju zaštitu, Sekretarijat za poslove odbrane, vanrednih situacija i koordinaciju i Gradska opština Stari grad.

Nakon karnevalske povorke, u narednih nedelju dana beogradska pozorišta za decu otvoriće svoja vrata najmlađoj publici kroz niz posebnih programa, radionica, susreta sa umetnicima i otvorenih scena.

Na ovaj način biće obeleženi i 21. mart – Svetski dan lutkarstva, kao i 27. mart – Svetski dan pozorišta, čime će se tokom cele nedelje dodatno ukazati na značaj pozorišne umetnosti u obrazovanju i kulturnom odrastanju dece i mladih.

Publika će imati priliku da zaviri iza kulisa pozorišta, upozna se sa procesom nastanka predstave, te da kroz kreativne radionice i razgovore sa umetnicima otkrije bogat i raznovrstan svet scenske umetnosti namenjene najmlađima.