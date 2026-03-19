Međunarodni „Trofej Beograda 2026” u skokovima u vodu održaće se od 20. do 22. marta na bazenu Sportskog centra „Tašmajdan” po 23. put.

Prijavljeno je 17 timova iz osam država: Bugarske, Kazahstana, Mađarske, Holandije, Hrvatske, Rumunije, Švedske i Srbije, ukupno oko sto takmičara.

Uzrasne kategorije oba pola su juniori, kadeti i pioniri, a discipline su daska (jedan i tri metra) i toranj (pet, sedam i po i deset metara).

Svečano otvaranje je u subotu, 21. marta u 17.30 časova, a ulaz je slobodan za sve dane takmičenja.

Pokrovitelj takmičenja je Sekretarijat za sport i omladinu Grada Beograda, organizatori Savez za skokove u vodu Beograda i Savez za skokove u vodu Srbije, a takmičenje se nalazi u međunarodnom kalendaru Evropske akve.

Ne propustiteBeogradVELIKI PROGRAM NA TRGU REPUBLIKE U PETAK! Karneval pozorišta za decu i mlade "Čitav grad je pozornica"
Screenshot 2026-03-18 142606.jpg
BeogradNOVI BEOGRAD: Besplatni pregledi štitne žlezde za vikend
Screenshot 2026-03-18 140913.jpg
BeogradVOJNOTEHNIČKI INSTITUT: Ispitivanja u kasarni Žarkovo
whatsapp-image-20240309-at-12.07.43-pm-1.jpg
Beograd"IMA TU I DOBITI" Kod Krstića iz Urovaca omiljeno prolećno povrće biće na tezgi već za mesec i po, a domaćin Vidoje za cenu kaže ovako! (VIDEO)
Screenshot 2026-03-17 112856.jpg