Građani koji žele nekome da pomognu i danas dobrovoljno daju krv, to mogu da urade na ovim lokacijama.

Loznica, Crveni krst 9.30-14.30 časova

Mladenovac, Biblioteka "Despot Stefan Lazarević" 9-15 časova

Obrenovac, Crveni krst 9-14 časova

Smederevska Palanka, Mesna zajednica „Donji grad“ 9-14 časova

Stari grad, Elektrotehnička škola "Nikola Tesla" 10-16 časova

Šabac, Ekonomska škola "Stana Milanović" 9-14 časova

Takođe, krv možete svakodnevno dati na Institutu za transfuziju krvi Srbije u Ulici Svetog Save 39 i to radnim danima od 7 do 19 časova i vikendom i praznicima od 8 do 15 časova.

Davalac krvi može biti svaka zdrava, odrasla osoba, starosti od 18-65 godina kod koje se lekarskim pregledom i proverom krvne slike, odnosno nivoa hemoglobina, utvrdi da davanje krvi neće ugroziti ni nju, niti osobu kojoj bi se ta krv primenila.