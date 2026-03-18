Slušaj vest

Popodnevni špic u Beograd je u punom jeku i kako su Beograđani navikli, saobraćaj je usporen na većini ključnih gradskih pravaca. Vozače očekuju duga čekanja, naročito na mostovima i prilazima auto-putu, te se savetuje oprezna vožnja!

Naime, kako se može videti po snimcima gradskih kamera, saobraćajne gužve su primetne u Nemanjinoj ulici, u oba smera, Trgu Nikole Pašića ka Knezu, kao i na Brankovom mostu, ali i na Gazeli, Autokomandi i u smeru ka Terazijskom tunelu.

Plavi most, Pančevački most, auto-put na Novom Beogradu su takođe u kolapsu.

Pogledajte popodnevni špic u prestonici u slikama:

Popodnevni špic u Beogradu, 18. mart

Nadležni apeluju na vozače da budu oprezni, prilagode brzinu uslovima na putu i striktno poštuju saobraćajne propise.