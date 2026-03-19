NOĆ U BEOGRADU: Muškarac (30) teško povređen u saobraćajnoj nesreći u Ustaničkoj
U saobraćajnoj nezgodi koja se noćas dogodila u Beogradu teško je povređen 30-godišnji muškarac, rečeno je u Hitnoj pomoći.
Nesreća se dogodila na uglu Ustaničke ulice i Ulice Grčića Milenka, a povređeni je prevezen na VMA.
Ekipe Hitne pomoći tokom noći su obavile 90 intervencija, od čega 18 na javnim mestima.
Za pomoć su se najviše javljali hronični bolesnici.
Kurir.rs/Beta
