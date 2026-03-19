U ovom trenutku sve ključne saobraćajne špic tačke su prohodne, a GSP saobraća uobičajeno za radni dan.

Jutarnji špic u Beogradu

 AMSS: Oprez zbog magle i poledice u jutarnjim i večernjim satima 

U jutarnjim i večernjim satima potreban je dodatni oprez zbog moguće magle i poledice, saopštio je danas Auto moto savez Srbije (AMSS).

Pojačan vetar, kao i strujanje hladnog i vlažnog vazduha, naročito na mostovima i planinskim prevojima, mogu stvoriti uslove za nastanak  poledice.Kamioni na graničnom prelazu Šid zadržavaju se oko četiri sata, a na prelazu Batrovci oko tri. Na putničkim terminalima graničnih prelaza nema zadržavanja. Na naplatnim rampama na autoputevima nema zadržavanja. 

