Slušaj vest

U ovom trenutku sve ključne saobraćajne špic tačke su prohodne, a GSP saobraća uobičajeno za radni dan.

1/7 Vidi galeriju Jutarnji špic u Beogradu Foto: Naxi kamere printscreen

AMSS: Oprez zbog magle i poledice u jutarnjim i večernjim satima

U jutarnjim i večernjim satima potreban je dodatni oprez zbog moguće magle i poledice, saopštio je danas Auto moto savez Srbije (AMSS).

Pojačan vetar, kao i strujanje hladnog i vlažnog vazduha, naročito na mostovima i planinskim prevojima, mogu stvoriti uslove za nastanak poledice.Kamioni na graničnom prelazu Šid zadržavaju se oko četiri sata, a na prelazu Batrovci oko tri. Na putničkim terminalima graničnih prelaza nema zadržavanja. Na naplatnim rampama na autoputevima nema zadržavanja.