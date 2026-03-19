Ovogodišnju manifestaciju, koja je okupila više od 280 izlagača, svečano je otvorio čuveni italijanski dizajner Fabricio Đuđaro.

Ekskluzivno, za Kurir televiziju, sa lica mesta izveštavala je novinar Milica Igrutinović.

Ovogodišnji sajam okuplja veliki broj proizvođača, sa 216 izlagača i 50 različitih automobilskih brendova. Posetioci imaju priliku da vide najraznovrsniju ponudu automobila koji su ove godine stigli na domaće tržište, ali i onih čiji se dolazak očekuje u narednoj sezoni.

Pod sloganom "Vožnja koja se ne propušta", u prestonici je otvoreni 57. Međunarodni salon automobila i 18. sajam motocikala "Motopešn."

Na sajmu su izloženi luksuzni automobili, električni modeli, kompaktni automobili za grad, kao i veliki izbor motocikala, kvadova i skutera. Posetioci ističu da ih privlači prestiž manifestacije, dok izlagači napominju da je razlog kontinuirana gradnja profesionalnih standarda.

- Došli smo da pogledamo, a najviše nam se sviđa BMW-ov štand. Upravo zbog njega smo i najviše želeli da vidimo šta imaju - za Kurir televiziju, rekao je sagovornik.

- Audi mi je za sada neki favorit. Seat takođe nije loš, sviđa mi se, a Kupra je lepa. Ima dosta dobrih modela, pogledaćemo još šta sve ima - istakao je sagovornik.

- U suštini, sve nam se sviđa. Na sajmu smo da vidimo ove lepe automobile, a i deca uživaju. Od prošle godine smo počeli da dolazimo i plan je da posećujemo sajam svake godine - kaže sagovornik.

Tradicionalno se održava u prolećnom terminu i ove godine traje do 24. marta.

