Javno komunalno preduzeće Beogradske pijace u subotu i nedelju, 21. i 22. marta, od 8 do 16 časova, na pijaci Zemun organizuje "Prolećni bazar", saopšteno je iz ovog preduzeća.

Ručno rađeni nakit, prirodna kozmetika, akvareli, heklani program, torbe, slatki napici, džemovi, predmeti izrađeni od keramike ili oplemenjeni dekupaž tehnikom deo su ponude „Prolećnog bazara”.

Foto: Beogradske pijace

Na ovoj pijaci 21. i 22. marta, od 8 do 16 časova, u okviru već tradicionalne manifestacije „Bum market” biće izloženi zanatski, jedinstveni i kvalitetni proizvodi.

Posetioci i ljubitelji zemunske pijace koji se na njoj snabdevaju, uživaju i inače u njenom specifičnom ambijentu, bogatoj ponudi koju čine i razne vrste sveže rečne ribe iz ulova zemunskih alasa, domaći suhomesnati i mlečni proizvodi, ali i saksijsko, rezano cveće i sadnice.

Mnogi ugostitelji koji su beogradske pijace prepoznali kao prava mesta za svoje „street food” restorane, pored uobičajene ponude napitaka i obroka, ovog prvog prolećnog vikenda priređuju i matine programe, saopšteno je iz JKP-a „Beogradske pijace”.