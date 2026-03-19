Trofej Beograda 2026 u rvanju grčko-rimskim stilom za dečake do 11 godina (U11) održaće se pod pokroviteljstvom Sekretarijata za sport i omladinu Grada Beograda u nedelju, 22. marta, u hali UVC „Šumice”, sa početkom u 10.30 časova, saopštavaju iz Rvačkog saveza Beograda.

Očekuje se učešće više od 120 takmičara iz zemlje i inostranstva – Bugarske, Grčke, Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Crne Gore.

Kao najatraktivnija gostujuća ekipa najavljen je „Levski” iz Sofije, čija rvačka škola dominira regionom u ovom uzrastu. Što se tiče domaćih takmičara, očekuje se nastup svih kandidata za najsjajnija odličja kojima će ovo takmičenje, bez sumnje, predstavljati vrednu proveru u kvalitetnoj međunarodnoj konkurenciji.

Početak finalnih borbi predviđen je za 15 časova, a zatim oko 16 časova sledi proglašenje najuspešnijih pojedinaca i ekipa.

Kurir.rs/Beograd.rs

