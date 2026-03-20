Građani koji žele nekome da pomognu i danas dobrovoljno daju krv, to mogu da urade na ovim lokacijama.

Lazarevac, Košarkaški klub „Kolubara“, sportska hala 10-15

Novi Beograd, NCR VOYIX 9-14

Takođe, krv možete svakodnevno dati na Institutu za transfuziju krvi Srbije u Ulici Svetog Save 39 i to radnim danima od 7 do 19 časova i vikendom i praznicima od 8 do 15 časova.