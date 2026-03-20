NAJSLAĐA TRKA BEBA! Puzijada u Beogradu u nedelju u 11 časova, dva sata kasnije školica za trudnice i tate
Najslađa trka beba Bebiron puzijada održaće se u subotu od 11h u tržnom centru "Delta siti" u Beogradu!
Na Bebiron puzijadu pozvani su svi oni čija deca rastu nekom novom brzinom. Dobrodošli su svi koji žele da kreiraju nove najdraže uspomene i da se zabave. I sve to potpuno besplatno.
Pravo na učešće na najslađoj trci imaju bebironi od osam do 14 meseci koji puzaju poput vetra. Iako Puzijada počinje u 11, učesnike očekujemo dvadesetak minuta ranije. Savetovalište Bebiron već je pripremilo fenomenalne nagrade, diplome i zlatne medalje za najspretnije i najbrže, ali nismo zaboravili ni ostale učesnike. Mamama i tatama ostaje samo da zabeleže trenutke koje ćemo prepričavati u nedogled.
Od 13 sati u TC "Delta siti" u sali bioskopa Sinepleks biće organizovana besplatna Bebiron školica za trudnice i tate! Savetovalište Bebiron će vam pomoći da otklonite nedoumice koje imate o trudnoći, porođaju, rastu i razvoju bebe. Školica je osmišljena da na zanimljiv način pruži osnovne informacije o trudnicama i njihovim partnerima. Predavači će biti eminentni stručnjaci sa višegodišnjim iskustvom u zdravstvenoj zaštiti trudnica, porodilja, dojilja i novorođenčadi.
Iako puzanje nije neophodan preduslov da bi beba prohodala, veoma je važno. Pomaže bebi da pravilno raste i da se razvije, a kada bebu od ranih meseci učite zabavi, igri, druženju, sportskom duhu, borbi za nagrade i ostvarivanju cilja, to je onda pun pogodak! Zato vas pozivamo na najslađu trku još slađih bebirona gde ćemo otkriti i šta ih najviše motiviše da prvi stignu na cilj, navodi organizator.